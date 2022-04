Il Paradiso delle Signore 7 ritornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023. Al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende, gli intrighi e le passioni dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Chi ci sarà nel cast di questa settima stagione e chi, invece, rischia di essere fatto fuori definitivamente? Tra le riconferme, spicca la presenza di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti.

Al via le riprese de Il Paradiso delle signore 7: da settembre su Rai 1

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sono confermate nella prossima stagione televisiva Rai.

La messa in onda della soap opera pomeridiana di Rai 1 è prevista a partire da metà settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Gli attori, però, saranno impegnati con le riprese a partire da metà maggio: come è già successo con le precedenti stagioni, le registrazioni dei nuovi episodi andranno avanti per tutto il periodo estivo.

Vittorio e Umberto presenti nel cast de Il Paradiso delle signore 7

Ma cosa succederà in questo settimo capitolo? Chi ritroveremo nel cast de Il paradiso delle signore 7? È confermata la presenza di Vittorio Conti e Umberto Guarnieri, interpretati rispettivamente da Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi.

Ad oggi, infatti, i due attori sono considerati un po' le vere colonne di questa seguitissima soap opera della fascia pomeridiana, in grado di attirare l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi spettatori.

E, a questo punto, non si esclude che nel settimo capitolo della soap opera Rai, Vittorio Conti possa finalmente ritrovare il sorriso e l'amore al fianco di una nuova donna che possa finalmente fargli dimenticare il suo matrimonio con Marta Guarnieri.

Gloria e la stilista Flora Ravasi potrebbero uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Ma i colpi di scena non mancheranno in questo settimo capitolo della soap opera e, a questo punto, non si esclude che possano esserci anche delle uscite di scena clamorose dal cast de Il Paradiso delle signore.

Gloria, ad esempio, potrebbe essere costretta a scontare la sua pena in carcere, dopo che ha scelto di autodenunciarsi per aver praticato l'aborto in un periodo in cui, in Italia, era ancora illegale.

Di conseguenza, la mamma di Stefania potrebbe essere costretta a scontare la sua pena in carcere e quindi potrebbe essere assente per un po' di tempo dalle trame della soap opera Rai.

Occhi puntati anche sulla stilista Flora Ravasi che, in questo settimo capitolo de Il Paradiso delle signore, potrebbe essere accettare di trasferirsi in America per un nuovo incarico lavorativo.

Possibili nuovi ingressi nel cast della settima stagione

In attesa di scoprire se Flora e Gloria saranno davvero fuori dal cast della soap opera pomeridiana, non si esclude che in questo nuovo capitolo de Il Paradiso delle signore 7, possa esserci spazio anche per nuovi ingressi in scena.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie e dettagli certi su chi potrebbe entrare a far parte della grande famiglia di questa popolarissima soap opera del pomeriggio.

I fan, in realtà, continuano a sperare in un possibile ritorno in scena dell'attrice Gloria Radulescu, che veste i panni della bella Marta Guarnieri. Un ritorno di fiamma tra i coniugi Conti animerebbe di sicuro le vicende e le dinamiche della settima stagione anche se, al momento, non vi sono ancora notizie certe su questo possibile reintegro in scena.