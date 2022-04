Siamo al finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni rivelano grandi sorprese per gli affezionati telespettatori. Che cosa succederà ai nostri amati protagonisti? Beatrice si è svegliata dal coma e Dante è accanto a lei, pronto a giurarle amore eterno. Per dimostrarle di fare sul serio, ha rinunciato a tutto, ridando a Vittorio ciò che gli spetta e che ha sottratto con inganni e doppi giochi. Romagnoli avrà davvero messo da parte la sua sete di vendetta? Flavia è in una posizione scomoda e molto pericolosa, dato che ha ingannato Torrebruna per farsi pagare il finto intervento in America.

E poi ci sono Stefania e Marco, che devono lottare contro la gelosia di Gemma e l'astio di Adelaide, che si sono alleate per distruggere la loro relazione. Veronica, nel frattempo, ha capito che Ezio e Gloria non hanno mai dimenticato il loro grande amore, riaffiorato dopo la riappacificazione tra Stefania e la dolce Moreau. Flora ha ricevuto una chiamata che potrebbe cambiare per sempre la sua vita ma, qualora accettasse, dovrebbe lasciare Milano e l'uomo del quale si è innamorata, Umberto. Adelaide non si farà certo mettere i piedi in testa e, dopo l'aut aut dato al suo bel commendatore, si gode sorniona la vittoria. Di seguito, le anticipazioni delle puntate finali, in attesa della nuova stagione che partirà su Rai 1 a settembre.

Gemma ricatta Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25-29 aprile

Gemma scopre che Marco l'ha lasciata per Stefania e la sua vendetta è inesorabile. Ricatta la sorellastra: se non lascerà il suo ex, renderà pubblico il passato di sua madre Gloria, che finirebbe in carcere. La giovane Colombo non sa cosa fare.

Dopo essersi confidata con Irene, Stefania decide di lasciare Marco per salvare Gloria.

Non sa però che il giovane Sant'Erasmo sta pensando di chiederle di sposarlo.

Le nozze di Anna e Salvatore sono una gioia per tutti, anche perché Irene ha deciso di trasferirsi a Milano. Proprio in quel momento di festa, ecco che Marco raggiunge Stefania, facendo trionfare il loro amore.

Marcello lascia Ludovica

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore svelano che Marcello deciderà di lasciare Ludovica.

La bella Brancia, distrutta, viene consolata da Torrebruna, che le propone di partire con lui per un viaggio in Grecia. Lei accetta, ma un pentito Barbieri si presenta in extremis per tentare di fermarla: sarà troppo tardi?

Nel frattempo, Beatrice cerca di allontanarsi da Dante ma Vittorio ci mette lo zampino e fa in modo che i due possano vivere il loro amore.

Umberto abbandona Adelaide per Flora, spoiler Il Paradiso 6

Colpo di scena nel finale Il Paradiso delle Signore 6. Umberto capisce di essere innamorato di Flora e, quando lei sta per lasciare Milano, la raggiunge dopo aver lasciato Adelaide.

La contessa è furiosa e medita vendetta contro il commendatore, disposto a lasciare la villa per amore della giovane Guarnieri.