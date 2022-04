Oggi, giovedì 7 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini&Donne, la seconda parte della registrazione dedicata al ritorno di Riccardo Guarnieri nel cast.

Tra gli argomenti che Maria De Filippi affronterà nel corso dell'appuntamento odierno con il suo dating-show, spicca la svolta che sta avendo il percorso di Luca Salatino: il tronista è sempre più preso dalla new entry Aurora, mentre Lilli e Soraia restano a guardare. Una coppia del Trono Over scoppierà, inoltre non mancheranno gli aggiornamenti sulle conoscenze di Armando e Biagio.

Gli spoiler sul nuovo appuntamento con U&D

Continua la regolare programmazione di U&D: giovedì 7 aprile i telespettatori saranno aggiornati sulle conoscenze di alcuni protagonisti del cast, sia giovani che senior.

Le anticipazioni che circolano in rete dallo scorso fine settimana (quando è stata registrata la puntata che sta per essere trasmessa su Canale 5), fanno sapere che oggi si parlerà ampiamente di Luca Salatino e delle sue tre corteggiatrici.

Stupendo un po' tutti, infatti, il romano ha inserito nella ristretta cerchia delle sue spasimanti la new entry Aurora: tra i due è scoccata subito la scintilla, tant'è che il tronista ha deciso di riportarla in esterna e lasciare a casa le altre due.

Soraia e Lilli reagiranno male alla notizia che il giovane è uscito un'altra volta con la loro "antagonista" e lo faranno presente.

Un ragionamento sul quale Maria De Filippi farà leva è l'assoluta indecisione di Luca sul da farsi: è evidente a tutti, infatti, che il giovane è lontanissimo dalla scelta e chi lo sta frequentando davanti alle telecamere deve farsene una ragione.

Gemma ancora in ombra a U&D

Sempre nel corso della puntata di U&D che sarà trasmessa in tv il 7 aprile, Bruno e Vincenza decideranno di mettere fine alla loro piacevole conoscenza. Dopo aver condiviso qualche settimana con uscite e telefonate, i due protagonisti del Trono Over metteranno un punto per divergenze caratteriali.

Non mancheranno, inoltre, gli aggiornamenti su Armando: la scorsa settimana, infatti, il napoletano ha accettato il corteggiamento di una nuova dama e oggi si scoprirà come sono andate le cose lontano dalle telecamere.

Gianni e Tina hanno fatto dei pronostici piuttosto negativi a riguardo: i due opinionisti del dating-show, infatti, si sono detti certi del fatto che Incarnato chiuderà anche questa frequentazione (come fa da anni con tutte le persone con le quali esce) per garantirsi un posto nel cast e non rischiare di dover lasciare il programma.

Ida e Riccardo protagonisti a U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che andrà in onda oggi pomeriggio, non riguardano l'ormai ex "regina" indiscussa della trasmissione.

Sono settimane, infatti, che Gemma non viene considerata dalla conduttrice, e per questo resta in ombra al suo solito posto nel parterre.

Rumor ancora tutti da confermare, inoltre, sostengono che la redazione starebbe seriamente pensando di rinunciare alla torinese per puntare tutto su un'altra storica dama del Trono Over: Ida Platano potrebbe diventare la nuova protagonista assoluta del format di Canale 5.

Ad aiutare la bresciana in questa "ascesa", potrebbe essere il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è rientrato ufficialmente nel cast per cercare un nuovo amore, ma Maria De Filippi non si è lasciata sfuggire l'occasione di rimetterlo a confronto con l'ex fidanzata quasi immediatamente.

I due, poi, hanno ballato insieme e la parrucchiera ha ammesso di essersi emozionata tanto nel ritrovare l'uomo che ha amato per tanto tempo e che ancora oggi fa fatica a dimenticare del tutto.