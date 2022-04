La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e prima della pausa estiva potrebbero esserci colpi di scena per alcuni personaggi della fiction di Rai 1. A tal proposito, nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 21 aprile, Sofia e Flora inizieranno a pensare al loro futuro. Le due dipendenti dell'atelier di Vittorio Conti vorranno lasciare Milano per ricominciare una nuova vita altrove. Nel frattempo, anche Marcello valuterà la possibilità di licenziarsi dal Circolo.

Il Paradiso delle signore, trama 21 aprile: Sofia lascia la Caffetteria per andare a Firenze

Sofia ha due occupazioni al momento. Infatti, Galbiati lavora come Venere a Il Paradiso delle signore e, inoltre, è anche pasticciera alla Caffetteria. La commessa del negozio di moda diretto da Vittorio Conti inizierà a valutare di dare una direzione diversa nella sua vita. A tal proposito, le anticipazioni della puntata che andrà in onda in televisione il 21 aprile rivelano che Sofia farà un annuncio alle persone a lei vicine. In particolar modo, Galbiati confiderà che, a breve, lascerà il lavoro nel locale di Salvatore Amato, per andare a Firenze. Al momento, però. non è chiaro cosa spingerà la Venere a recarsi nel capoluogo toscano.

Il Paradiso delle signore, episodio 21 aprile: Flora vuole trasferirsi negli Stati Uniti

Anche per Flora Gentile potrebbero esserci cambiamenti in vista. Infatti, la stilista de Il Paradiso delle signore valuterà la possibilità di lasciare il negozio di moda diretto da Vittorio Conti, per intraprendere nuove sfide professionali.

Le indiscrezioni trapelate in rete sull'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 21 aprile rivelano che la figlia di Achille Ravasi riceverà una proposta lavorativa interessante dagli Stati Uniti. Pertanto, Flora dovrà decidere se tornare in America e trasferirsi oltreoceano o se restare a Milano.

Il Paradiso delle signore, puntata del 21 aprile: Marcello vuole lasciare il lavoro al Circolo

Marcello, invece, continuerà a essere giù di morale. Infatti, il socio di Salvatore ha un doppio lavoro e si divide fra il Circolo e la Caffetteria. Nell'episodio del 21 aprile, Barbieri si confiderà con Armando e rivelerà al compagno di Agnese di volere lasciare il lavoro al Circolo. Il fidanzato di Ludovica motiverà la sua decisione, imputandola ad una sensazione di inadeguatezza che ha iniziato a sentire, trascorrendo del tempo con persone benestanti e non di umili origini come lui. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa decideranno di fare Sofia, Flora e Marcello.