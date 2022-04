Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap italiana 'Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio in onda il 12 aprile, i riflettori sono puntati su alcuni personaggi principali. In particolare, il clima tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) si fa sempre più teso. Quest'ultimo continua ad agire alle spalle del direttore del magazzino e vuole ferirlo in ogni modo. Inoltre, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ha in mente un piano infallibile per sanare il suo rapporto con la sua amata, Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Infine, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sembra non aver digerito l'idea di essere stata lasciata da Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

Nuovi colpi di scena al 'Paradiso delle Signore'

Durante il prossimo episodio de 'Il Paradiso delle Signore', non mancheranno i colpi di scena che vedranno coinvolti alcuni personaggi principali della soap. In particolare, i riflettori sono puntati su Gemma Zanatta. La giovane Venere è stata lasciata dal suo ragazzo, Marco, poco prima di annunciare ufficialmente il loro fidanzamento. Pertanto, sentendosi frustrata e profondamente turbata, ha ritenuto che la causa di tutto fosse la sorellastra Stefania. Tra le due, quindi, il clima si fa sempre più teso.

Oltretutto, Gemma è fortemente convinta che la sua storia romantica, in realtà, non sia affatto finita e che si sia trattato soltanto di un malinteso.

Perciò, con la complicità della contessa Adelaide, è intenzionata a fare di tutto pur di riconquistare il giovane giornalista.

Uno spiacevole imprevisto

Nel contempo, dopo essere stato ostacolato diverse volte, Salvatore Amato ha diversi progetti per creare un futuro stabile con la sua amata, Anna Imbriani e sua figlia Irene.

In particolare, ha in mente un'idea infallibile per risanare il loro rapporto e per coronare, finalmente il loro amore: chiederle di sposarlo. Pertanto, organizza tutto nei minimi dettagli avvalendosi dell'aiuto del suo futuro testimone di nozze, nonché grandissimo amico fidato, Marcello. Ovviamente Anna è all'oscuro di tutto poiché Salvo ha intenzione di farle una bellissima sorpresa.

Purtroppo, però, quando si avvicina l'atteso evento, accade un qualcosa di imprevedibile.

Dante inganna il direttore del Paradiso

Infine, il clima all'interno del Paradiso si fa glaciale. Da quando Dante Romagnoli è entrato a far parte degli affari del magazzino, acquistando le quote di Umberto, non ha fatto altro che tentare di sabotare gli eventi organizzati dal direttore Vittorio Conti per cercare di screditarlo pubblicamente. Questa volta, purtroppo, ha intenzione di ingannare terribilmente il suo socio compiendo un gesto inimmaginabile. Decide, infatti, di acquistare diversi negozi oltreoceano e di aprirli utilizzando il marchio del Paradiso. Ovviamente Conti è del tutto ignaro di quanto stia accadendo all'interno del suo magazzino.