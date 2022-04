Manila Nazzaro è stata invitata da 'SuperguidaTv' per parlare della sua avventura all'interno del Grande Fratello Vip 6. La foggiana è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Reality Show targato Mediaset ed il suo percorso è durato quasi fino alla fine per circa sei mesi. Manila non si è mai risparmiata dentro la casa più spiata d'Italia tra amicizie e discussioni. La pugliese ha deciso, a quasi trenta giorni dalla conclusione del programma condotto da Alfonso Signorini, di ritornare ad esprimere il suo pensiero su alcune situazioni del GF Vip.

Le parole di Manila su Katia

A Manila Nazzaro, ospite di 'SuperguidaTv', è stato immediatamente domandato da chi è rimasta più infastidita dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia. L'ex Miss Italia ha rivelato di non avere gradito assolutamente i video di Katia Ricciarelli che dialogava con Soleil Sorge su lei e Miriana Trevisan. Con la soubrette campana, Manila ha stretto un bellissimo legame di amicizia nel reality show. La soprano, nell'episodio in questione, definiva con termini quali vipera e brutta, Nazzaro e non stati momenti carini da vedere per la foggiana che ha preferito evitare di rivederli. La pugliese e la cantante, all'inizio della loro avventura nel programma targato Mediaset, erano molto amiche ma, in seguito alla discussione fra Manila e l'italo-americana, Ricciarelli ha preferito prendere la distanze dall'ex Miss Italia.

Un altro episodio che ha allontanato Nazzaro e Katia è relativo alla decisione della foggiana di portare in finale Miriana. Nonostante Manila abbia tentato a chiarire con la soprano, non sono più state legate.

Manila parla del suo rapporto con Sorge

L'intervista a 'SupeguidaTV' è proseguita parlando del rapporto fra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, anche dopo l'avventura nel Grande Fratello Vip 6.

"Il nostro rapporto ha vacillato con l'arrivo di Delia", ha affermato l'ex Miss Italia aggiungendo che la fashion blogger ha vissuto come una specie di tradimento il legame che si è creato fra la pugliese e la modella. Dalla sua Nazzaro ha provato a spiegare all'influencer che nonostante si fosse avvicinata a Duran questo non significava mettere da parte l'italo-americana.

Manila ha spiegato che voler bene ad una persona non vuol dire non volerne ad un'altra. L'ormai ex gieffina ha rivelato che avverte ancora del dispiacere per la situazione con Solei perché non sono mai riuscite a chiarire. Infine sulla influencer ha dichiarato che non si sentono in quanto sono diverse dal punto di vista caratteriale e ciò l'hanno scoperto vivendosi nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Con chi Manila non ha perso i contatti è Miriana Trevisan. Sulla soubrette campana, la pugliese ha dichiarato che si riescono ad incastrare perfettamente essendo due persone molto simili.