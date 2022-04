Inizia una nuova settimana di programmazione con Il Paradiso delle Signore 6 dall'11 al 15 aprile, che tra poco meno di un mese chiuderà la stagione per dare l'arrivederci a settembre. Prima di quella data, però, ci saranno ancora tanti colpi di scena e nodi da sciogliere. Che ne sarà della famiglia di Ezio, ora che Stefania e Gloria hanno fatto finalmente pace? Veronica si sente esclusa e anche Gemma non è di certo felice, dopo essere stata lasciata da Marco che ha avuto il coraggio di seguire il cuore legandosi a Stefania. E poi c'è Flavia che, con il suo vile inganno, sta manipolando psicologicamente l'ignara Ludovica per separarla una volta per tutte da Marcello.

Torrebruna non è indifferente alla bella Brancia e non si esclude che riesca a conquistarla come ha sperato sin dal primo giorno in cui l'ha vista. Occhio anche a Flora che, illusa dal regalo di Umberto e messa sotto torchio da Adelaide, potrebbe prendere una decisione spiazzante. Di seguito, le anticipazioni degli episodi inediti.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 11-15 aprile 2022

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore Flavia costringerà Ludovica a reggerle il gioco: deve far credere che sia malata. Per aiutare la madre, non dice nulla a Marcello.

Gemma è disperata per quanto successo con Marco e ritiene Stefania l'unica responsabile della sua infelicità.

Nel frattempo, il giovane Sant'Erasmo confessa i suoi sentimenti.

Il perfido Dante ha in mente un'altra idea per mettere al tappeto Vittorio: compra dei negozi in America e li rinomina a marchio Paradiso, una mossa che farà finire nei guai il povero Conti.

Adelaide becca Flora e Umberto baciarsi

La contessa ha capito da tempo che Umberto le sta nascondendo qualcosa riguardo Flora e ora ne avrà la conferma.

Dopo il consiglio di Ludovica, la giovane Ravasi decide di lasciare Villa Guarnieri.

Umberto la insegue e i due si baciano appassionatamente, mentre Adelaide li vede da lontano. Che cosa farà ora la contessa?

Intanto, si avvicina il matrimonio di Salvatore e Anna e Salvo, grazie all'aiuto di Marcello, fa una sorpresa alla sua promessa sposa regalandole l'anello di fidanzamento.

Beatrice ha un incidente, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Marcello viene a sapere che Torrebruna pagherà le spese mediche per il finto intervento di Flavia e proverà un senso di sconfitta. Ferdinando, forse, è l'uomo più adatto a stare accanto a Ludovica.

Attenzione alle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Beatrice inizierà a capire che Dante sta tramando contro Vittorio ma, proprio quando sarà sul punto di scoprirlo, avrà un gravissimo incidente e verrà trovata priva di sensi.