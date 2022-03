Si avvicina il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6. Nelle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1, ci saranno molti colpi di scena per quanto riguarda la relazione tra Adelaide e Umberto. La contessa inizierà a sospettare che il suo bel commendatore abbia un interesse particolare per Flora, come già accaduto in passato. Dopo una scoperta casuale, le sue intuizioni non potranno che essere confermate ma, almeno per il momento, preferirà non agire. Ma non è finita qui. Adelaide pensa di aver archiviato la spinosa questione Ravasi ma, evidentemente, si sbaglierà.

A confermarlo, una sibillina dichiarazione di Vanessa Gravina.

Il Paradiso delle Signore: Adelaide tra Umberto e Flora

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore della prossima settimana tanti eventi cambieranno per sempre il corso delle trame di questa seguitissima sesta stagione della soap.

Stefania e Gloria faranno pace, con grande gioia di Ezio. Flavia arriverà a ricattare Ludovica fingendo di essere malata per manipolarla a dovere e separarla da Marcello, mentre Marco e Stefania non potranno più mentire sui reciproci sentimenti. Tensione anche a Villa Guarnieri, quando Adelaide troverà gli orecchini che Umberto ha regalato a Flora. La contessa si sentirà mancare la terra sotto i piedi ma, al momento, aspetterà ad agire.

Flora non riuscirà a reprimere l'amore che prova per Umberto, mentre il commendatore le spezzerà il cuore per l'ennesima volta, pregandola di non far trapelare ciò che è successo tra loro. Immaginiamo però che la verità venga a galla e che Adelaide non la prenda affatto bene.

Adelaide finisce in prigione? Finale Il Paradiso delle Signore

Ci sono ancora molti nodi da sbrogliare prima del finale di stagione della soap. Allo stato attuale delle cose, il caso Ravasi è stato chiuso e Adelaide si gode la pace dopo un difficile periodo nel quale è stata costretta a lasciare Milano. Ed è proprio grazie a Flora se ora è libera: senza la sua testimonianza, ora non si troverebbe di certo a Villa Guarnieri.

In una sua recente intervista a Profilo salute, Vanessa Gravina ha svelato un interessante retroscena che cambierebbe tutto: ''Adelaide pagherà per le sue colpe'', ha anticipato la bellissima attrice. Sappiamo che la contessa e Adelaide sono implicati nella morte di Achille e che sono riusciti a farla franca grazie ai loro intrighi.

A quanto pare, la questione Ravasi si riaprirà e non si esclude che per Adelaide siano in arrivo guai. Chissà che non sia proprio la gelosia di Flora nei suoi confronti a farle prendere una decisione inaspettata. Non resta che attendere le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore per vedere come evolveranno le trame.