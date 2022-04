Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nei prossimi episodi ci sarà un colpo di scena che riguarderà Beatrice. Infatti, la cognata di Conti ha iniziato una relazione con Dante Romagnoli, nonostante la diffidenza del fratello del suo defunto marito. Nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci sarà una disavventura per la contabile del negozio di moda, che farà un incidente e rimarrà priva di conoscenza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 15/4: Dante agisce alle spalle di Beatrice e Vittorio

Il piano di Dante di annientare il suo nemico Vittorio proseguirà. Romagnoli, infatti, ha acquisito le quote de Il Paradiso delle signore di Umberto Guarnieri, attraverso un ricatto. A quel punto, l'imprenditore ha iniziato a mettere i bastoni fra le ruote al proprietario del negozio di moda milanese. Dante non ha perso tempo di tentare di ostacolare il suo socio, per metterlo in cattiva luce di fronte ai giornalisti e ai clienti dell'atelier. Nel frattempo, Romagnoli ha intrapreso una relazione sentimentale con Beatrice. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, la storia d'amore fra la contabile e l'imprenditore continuerà e Romagnoli continuerà a tramare alle spalle dei due cognati.

Il Paradiso delle signore, puntate al 15/4: Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa

A tal proposito, Dante ha acquistato alcuni negozi oltreoceano. L'intento di Romagnoli sarà quello di aprire le attività, con il marchio de Il Paradiso delle signore. Purtroppo, Vittorio non riuscirà ad accorgersi di quanto ha architettato il suo socio.

Nel frattempo, però, Beatrice si accorgerà che il suo compagno avrà qualche strano atteggiamento. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che nelle puntate che andranno in onda in televisione dall'11 al 15 aprile, la cognata di Conti capirà che Dante ha iniziato a tramare qualcosa e inizierà ad avere sospetti sul suo conto.

Il Paradiso delle signore, episodi al 15/4: Beatrice ha un incidente

Dante, intanto, continuerà a proseguire seguendo i suoi affari con gli Stati Uniti e proseguirà con il suo losco piano. Per portare a compimento i suoi progetti, Romagnoli continuerà a mentire a Beatrice. Nel frattempo, Vittorio chiederà a Roberto Landi di aiutarlo ad indagare sul conto dell'imprenditore, per scoprire qualcosa di strano. Purtroppo, la cognata di Conti si accorgerà di quanto ha architettato il suo fidanzato e verrà a conoscenza dei piani di Dante. A quel punto, la contabile sarà sotto shock per la scoperta e avrà un brutto incidente. Quando la mamma di Serena verrà trovata non sarà cosciente. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Beatrice si salverà o se perderà la vita.