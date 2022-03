La vicinanza tra Dante e Beatrice ne Il Paradiso delle Signore potrebbe essere fatale, parola di Luca Bastianello. Le anticipazioni rilasciate dall'attore qualche tempo fa ora assumono finalmente un senso. Ebbene sì, perché nelle puntate in onda in questi giorni su Rai 1, Romagnoli è riuscito a far abbassare le difese a Beatrice, che si è lasciata andare e lo ha baciato. Anna è contenta per lei, non sa che cosa stia realmente accadendo e quali macchinazioni abbia in testa Dante, così come l'ignara Beatrice. Nel finale di stagione, Dante spiazzerà tutti.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Marta potrebbe sconfiggere Dante

Romagnoli è arrivato a Milano con il chiaro obiettivo di distruggere Vittorio, suo rivale in amore. Ha ottenuto metà delle quote del Paradiso e ha conquistato Beatrice, che ancora non sa a cosa sta andando incontro. Stando ad alcuni retroscena sul finale della soap, pare che Marta torni in città una volta saputo cosa sta succedendo al grande magazzino e che, dopo aver smascherato Dante, lo ricatti per ridare a Vittorio ciò che gli spetta.

Di certo Romagnoli non starà a guardare e non si esclude che possa fare del male a Marta. Quello che è certo è che, una volta che Dante verrà messo all'angolo, la sua reazione sarà spietata e inesorabile, come ha svelato Luca Bastianello in una sua precedente intervista a Tv Serial.

Che cosa avrà intenzione di fare? Un sospetto diventa sempre più concreto.

Beatrice e Dante, amore fatale nel finale Il Paradiso delle Signore

Nella sua intervista, Luca Bastianello ha svelato che l'amore tra Beatrice e Dante potrebbe essere fatale. Non ci stupiamo delle sue parole, visto cosa è stato capace di fare Romagnoli pur di vedere Vittorio al tappeto.

Ora, con la complicità di Fiorenza, ha intenzione di sabotare la lotteria del Primo Aprile, ma qualcosa lo spingerà a cambiare idea. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, quando capirà che Beatrice potrebbe andarci di mezzo, Dante prenderà una decisione insolita. Ma sarà solo una parentesi.

Ebbene sì, perché nel finale di stagione, Romagnoli verrà messo all'angolo.

Bastianello ha anticipato che, quando ciò avverrà, Dante capirà chi è e che cosa ha fatto, spiazzando tutti con una sua azione. Conti è molto legato a Beatrice e Romagnoli potrebbe averla usata solo come pedina per arrivare ai suoi obiettivi.

E' possibile che Dante possa fare del male a Beatrice per giocarsi l'ultima carta arrivando a toglierle la vita, quando verrà finalmente smascherato e messo di fronte alle sue malefatte. Chi la salverà? Non resta che attendere l'evolversi delle trame in attesa del gran finale, previsto per il 29 aprile con l'ultima puntata della sesta stagione su Rai 1.