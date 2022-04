L'ultima settimana di aprile ospiterà su Rai 1 le inedite e conclusive puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Man mano che si avvicinerà il gran finale, si verificheranno una serie di eventi al cardiopalma, volti a dare una conclusione a diverse storyline. Nelle puntate di lunedì 25 e martedì 26 aprile, la daily soap non subirà variazioni e andrà in onda regolarmente nonostante intercorra l'anniversario della liberazione d'Italia. Ancora problemi tra Marcello e Ludovica, con quest'ultima che apprenderà qualcosa sul suo fidanzato e con il barista pronto a darci un taglio con la loro relazione.

Beatrice verrà dimessa, ma non avrà intenzione di rivedere Dante, perciò Vittorio si offrirà di ospitarla da lui. Flora, invece, farà i bagagli per raggiungere l'America. Problemi anche per Stefania che sarà vittima di un ricatto di Gemma.

Puntata 25 aprile Il Paradiso delle Signore, Vittorio ospiterà Beatrice a casa sua

Nella puntata che verrà trasmessa lunedì pomeriggio, 25 aprile, i telespettatori vedranno che Gemma Zanatta verrà a scoprire tutta la verità su Stefania e Marco. I due hanno ormai capito di amarsi e hanno cercato di nascondere la loro relazione, ma non è facile custodire un segreto per così tanto tempo. Una volta che la figlia di Veronica apprenderà tutta la verità, avrà sete di vendetta e non si fermerà finché non l'avrà fatta pagare a Stefania.

Intanto per Beatrice l'incubo sarà finito [VIDEO] e la donna potrà finalmente tornare alla vita quotidiana di sempre. Vittorio proporrà alla cognata di soggiornare a casa sua per qualche giorno, al fine di darle tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto.

Ludovica farà una scoperta su Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti l'episodio del 25 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per Armando e Agnese, i quali indosseranno i panni di nonni.

Sarà la piccola Irene, ovvero la figlia di Anna Imbriani, a trascorrere del tempo insieme a loro e, piano piano, la bambina finirà per instaurare un legame indissolubile con quella che al più presto diverrà sua nonna Agnese. Flora, invece, darà il sorprendente annuncio circa la proposta di lavoro negli Stati Uniti d'America, che deciderà di accettare: come reagiranno Umberto e Adelaide?

Nel frattempo Ludovica Brancia verrà a conoscenza del fatto che Marcello si è licenziato dal Circolo e non le ha detto nulla.

Puntata 26 aprile Il Paradiso delle Signore: Stefania verrà ricattata

Martedì 26 aprile a Il Paradiso delle Signore la situazione si farà incandescente per Stefania Colombo. Quest'ultima confesserà all'amica Irene di essere stata messa con le spalle al muro dall'arcigna Gemma e che dovrà fare una scelta molto sofferta. In sostanza la ragazza potrà scegliere di portare avanti la sua storia d'amore con Marco di Sant'Erasmo, ma pagando un caro prezzo: mandando la madre in prigione! Tutto ciò accadrà mentre il nipote di Adelaide sarà pronto a rendere ufficiale la relazione con Stefania, sancendo l'unione con un simbolico anello.

Flora in partenza, Marcello lascerà Ludovica

Profumo di partenza per Flora Gentile, ormai pronta a togliersi i panni di stilista del Paradiso e a salpare verso l'America. Sarà così che la donna si accingerà a dire addio a quelli che sono stati i suoi colleghi di lavoro in tutti questi mesi. Tra Marcello e Ludovica i problemi continueranno e il barista maturerà l'idea di chiudere con la ragazza. I due, infatti, hanno affrontato mille ostacoli: si arrenderanno? Beatrice farà di tutto per porre una distanza tra lei e Dante, ma quest'ultimo confesserà a Fiorenza di aver rinunciato al marchio Paradiso per amore della cognata di Conti. Sarà così che Romagnoli chiederà scusa a tutto lo staff del grande magazzino milanese. A quanto pare ci sarà una svolta nelle ultime puntate finali della daily soap di mamma Rai.