Grandi sorprese per il finale di stagione Il Paradiso delle Signore 6, previsto per il 29 aprile. La soap passerà poi il testimone a Sei Sorelle che, dalle premesse, dovrebbe soddisfare le aspettative del pubblico Rai. Una delle novità che mai ci saremmo aspettati è l'addio di Marcello a Ludovica, che si consolerà tra le braccia di Torrebruna con un viaggio in Grecia. Barbieri si pentirà del suo gesto e rincorrerà la bella Brancia, sarà troppo tardi? Nel frattempo, tutto sarà pronto per il matrimonio di Anna e Salvatore e il loro regalo più grande sarà la decisione di Irene di trasferirsi a Milano.

Salvo non dovrà così rinunciare alla Caffetteria e ai suoi affetti. Occhio a Marco e Stefania, che vivranno un incubo a occhi aperti.

Il Paradiso delle Signore 6 come finisce

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore raccontano che Salvatore e Anna saranno pronti a vivere il giorno più bello della loro vita. E lo sarà ancora di più quando verranno a sapere che Irene ha deciso di trasferirsi a Milano, dopo molti ripensamenti. Saranno una famiglia felice, certo, ma con un segreto che c'è ancora tra loro. Già, perché la bella Imbriani non ha ancora detto a Salvo la verità sulla paternità di Irene.

Tra gli invitati alla cerimonia ci saranno due graditi ritorni: si tratta di Elena e Antonio Amato, che torneranno a Milano per partecipare alle nozze.

Al momento non si sa se resteranno nel cast, ma presto arriveranno notizie ufficiali. Nel frattempo, Gemma si renderà protagonista di una vendetta terribile ai danni di Stefania e Marco.

Gemma ricatta Stefania nel finale de Il Paradiso delle Signore

Marco e Stefania sono sempre più innamorati dopo quel passionale bacio sotto la pioggia.

Se Marco vorrebbe vivere il suo amore alla luce del sole, la giovane Colombo ha paura, in fondo vuole bene a Gemma e non vorrebbe vederla soffrire. Peccato che la tremenda Zanatta prepari per lei un ricatto inimmaginabile.

Come rivelano le anticipazioni delle ultime puntate Il Paradiso delle Signore, Gemma sarà spietata. Dopo aver scoperto tutto, ricatterà Stefania: se non lascerà Marco, denuncerà sua madre Gloria alla polizia, un'azione che aveva già intenzione di fare in passato e alla quale poi ha rinunciato.

Stefania allontanerà Marco temendo che la madre possa finire in carcere, ma ci sarà un colpo di scena che rovinerà i piani di Gemma. Per amore di sua figlia, Gloria si costituirà alla polizia sacrificandosi per ciò che ritiene giusto. Che cosa ne sarà di lei? Il suo generoso gesto farà però in modo che Stefania sia libera e che possa vivere il suo grande amore con Marco, cosa che spezzerà il cuore di Gemma.