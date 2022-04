La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 28 aprile ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Vittorio metterà fine agli scontri con Dante Romagnoli e accetterà che l'imprenditore frequenti Beatrice. Nel frattempo, Marco sarà pronto a fare sul serio con Stefania e, pertanto, consegnerà l'anello di fidanzamento alla giovane Colombo. Purtroppo, però, la figlia di Ezio verrà ricattata da Gemma e nonostante sia innamorata del giornalista, sarà costretta ad allontanare Di Sant'Erasmo.

Inoltre, nell'episodio verranno trattate le vicende di Ludovica e Adelaide.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/4: Vittorio mette fine alla faida con Dante Romagnoli

Il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore metterà un punto allo scontro fra Vittorio Conti e Dante Romagnoli. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda in televisione il 28 aprile rivelano che il direttore del negozio milanese terminerà di avere dubbi riguardo l'amore che Dante prova per sua cognata. Nelle recenti puntate della fiction di Rai 1, Conti aveva ostacolato in tutti i modi Beatrice dall'intraprendere una relazione con Romagnoli, ma la mamma di Serena si era innamorata del nuovo socio dell'atelier.

Nell'episodio andato in onda il 15 aprile, la contabile era caduta dalle scale, perdendo conoscenza, dopo avere scoperto le malefatte di Dante.

Il Paradiso delle signore, trama 28/4: Vittorio fa riavvicinare Dante Romagnoli a Beatrice

Le cose cambieranno, perché l'imprenditore farà di tutto per fare capire di essere realmente innamorato di Beatrice.

Infatti, nelle puntate finali della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Dante rinuncerà a tutti i privilegi ottenuti con l'inganno ed eviterà di proseguire la vendetta contro Vittorio. Le anticipazioni dell'episodio di giovedì 28 aprile rivelano che ci sarà un cambio di rotta anche da parte del cognato della contabile.

A tal proposito, Conti architetterà un piano per consentire a Dante di riavvicinarsi a Beatrice. Al momento non è chiaro in che modo il direttore dell'atelier farà riappacificare i due innamorati.

Il Paradiso delle signore, puntata 28/4: Stefania ama Marco, ma deve rinunciare a lui

Nell'episodio 159 della sesta stagione ci saranno importanti novità anche per Stefania. Infatti, la Venere, ormai innamorata di Marco, dovrà fare un grande sacrificio. Di Sant'Erasmo darà l'anello di fidanzamento alla giornalista ma, a causa del ricatto di Gemma, la giovane Colombo sarà costretta ad allontanare il suo amato. Infatti, la figlia di Veronica non ha dato scelta alla sorellastra: rinunciare a Marco, per non fare sapere la vera identità di Gloria.

Stefania, pertanto, sceglierà di salvare sua mamma e non farla incriminare. Nel frattempo, Ferdinando proporrà a Ludovica di andare in Grecia con lui, per dimenticare i suoi problemi di cuore. Adelaide, invece, scoprirà che Umberto è intenzionato a fare sul serio con Flora e, per amore, sarà disposto a lasciare Villa Guarnieri. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.