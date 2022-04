Oggi, sabato 16 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini& Donne. Le prime anticipazioni che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni, fanno sapere che Ida Platano non era in studio e non è mai stata tirata in ballo. Riccardo ha confermato di essere uscito con Mariagrazia e poi ha accettato il corteggiamento di una new entry. Novità anche per Gemma, che ha ricevuto il numero di un cavaliere ed è tornata al centro delle dinamiche dopo settimane di assenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

Le anticipazioni della seconda registrazione settimanale di U&D, hanno fatto chiarezza su un Gossip che impazzava sul web dalle prime ore di questa mattina.

Chi ha assistito alle riprese del dating-show del 16 aprile, racconta che Riccardo Guarnieri non è uscito a cena con Ida come alcuni utenti di Instagram hanno sostenuto.

Il cavaliere ha aggiornato i presenti sulla piacevole serata che ha trascorso con Mariagrazia (era lei la donna che si intravedeva nella Stories girata dal pugliese in pizzeria, che tanti hanno scambiato per Platano a causa di una giacca fucsia), che però oggi non era in studio per motivi personali.

Il bel personal trainer, inoltre, ha incontrato una nuova dama che ha scritto alla redazione appositamente per conoscerlo: colpito dall'aspetto fisico della new entry, Riccardo l'ha tenuta dicendosi pronto a frequentarla.

Gemma torna al centro nelle dinamiche di U&D

Le anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram nel tardo pomeriggio di sabato 16 aprile, fanno sapere che una delle protagoniste della registrazione di U&D è stata Gemma. Dopo settimane in ombra, infatti, Galgani è stata chiamata a centro studio per una bella novità sentimentale che la riguarda.

Maria De Filippi ha chiesto alla dama spiegazioni sull'avvicinamento che c'è stato tra lei e Giacomo di recente, inizialmente con un ballo e poi con la scelta di scambiarsi il numero di telefono.

Un cavaliere del parterre del Trono Over, dunque, finalmente si è fatto avanti e la 72enne non ha potuto far altro che accettare il corteggiamento, sperando che questa possa essere la volta buona per lei per trovare l'anima gemella che insegue da 12 anni con scarsi risultati.

Spicca l'assenza di Ida Platano dallo studio. La parrucchiera non ha partecipato alle riprese odierne e la conferma arriva anche dalle Instagram Stories che ha postato in queste ore (è rientrata nella sua città per lavorare a "coccolare" i clienti del suo salone).

Tensione nel trono di Luca a U&D

Biagio è stato tra i protagonisti della registrazione di U&D del 16 aprile: il napoletano ha chiuso la conoscenza con Katia perché l'uscita della sera prima è andata malissimo (lei voleva mangiare sushi e lui l'ha portata in una pizzeria).

Anche Alessandro Vicinanza ha messo fine a una frequentazione con una ragazza che aveva scritto per lui.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Luca ha fatto una bellissima esterna con Aurora e tra i due è scattato il bacio.

In studio, però, la corteggiatrice si è lamentata del comportamento del tronista (paragonando il loro bacio a quello che lui ha dato a Lilli poco tempo prima) e, bersagliata dalle critiche sia di Salatino che di Tina Cipollari, ha raggiunto il backstage.

Veronica, invece, è uscita sia con Matteo che con Andrea: il primo ha provato a rubare un bacio alla giovane ma lei si è tirata indietro (nonostante ammetta di avere un interesse per il suo spasimante), mentre il secondo si è fatto conoscere e ha riscosso successo sia nel pubblico che negli opinionisti, che l'hanno apprezzato per schiettezza e sincerità.