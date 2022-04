La sesta stagione de 'Il Paradiso delle Signore' sta volgendo al termine e per le ultime puntate della fiction di Rai 1 sono previsti colpi di scena. A tal proposito, Beatrice farà un incidente e finirà in coma in ospedale. A quel punto, Vittorio punterà il dito contro Romagnoli, accusandolo di essersi legato a sua cognata per i suoi stratagemmi. Nel frattempo, la signora Conti uscirà dal coma e Dante, per dimostrare di amare veramente Beatrice, rinuncerà a quanto ottenuto con il suo losco piano.

Il Paradiso delle signore, trame al 22/4: Beatrice è in coma, Dante Romagnoli e Vittorio ai ferri corti

Beatrice non trascorrerà un periodo sereno. La cognata di Vittorio, infatti, sarà ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente. Negli episodi che andranno in onda dal 18 al 22 aprile, il dottor Conti informerà il suo staff sulle condizioni di salute della contabile de 'Il Paradiso delle signore'. A quel punto, il direttore del grande magazzino si metterà in contatto con un luminare per cercare di curare la mamma di Serena. Nel frattempo, Dante Romagnoli affronterà a muso duro Vittorio e rivendicherà il diritto di stare vicino alla sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore: Vittorio pensa che Dante Romagnoli non ami Beatrice

In base alle esperienze passate e a quanto ha potuto constatare con i suoi occhi, Conti dubiterà dei sentimenti di Romagnoli nei confronti di sua cognata. Infatti, Vittorio ipotizzerà che Dante abbia usato Beatrice per il suo tornaconto personale e per le sue mire imprenditoriali.

Nelle puntate de 'Il Paradiso delle signore' che verranno trasmesse fino al 22 aprile, Beatrice continuerà ad essere in coma sul letto di ospedale e le sue condizioni si riveleranno critiche. A quel punto, Vittorio cederà il marchio Paradiso a Romagnoli. Successivamente, quando i medici daranno cattive notizie sulla contabile, Conti avrà un crollo emotivo, mentre Dante sarà disperato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 22/4: Romagnoli va da Vittorio e rinuncia a tutto per Beatrice

Fortunatamente, Beatrice aprirà gli occhi, risultando, di conseguenza, fuori pericolo di vita: Dante le dichiarerà tutto il suo amore. Inoltre, Romagnoli si recherà da Conti e gli comunicherà una decisione inaspettata. Dante, infatti, deciderà di rinunciare a tutti i benefici ottenuti fino a quel momento e metterà fine alla sua vendetta contro Vittorio. Al momento, non è chiaro se il direttore del negozio crederà alle parole dell'imprenditore o se il cognato di Beatrice continuerà a dubitare di lui. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la guerra fra Vittorio e Romagnoli terminerà.