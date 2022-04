Ormai manca veramente poco per assistere alla conclusione della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, per poi ritornare su Rai 1 con il nuovo capitolo e tanti colpi di scena che sicuramente non deluderanno i fan affezionati. Nel corso della puntata in programma sul piccolo schermo il 27 aprile 2022, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato. Il commendatore lascerà la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), proprio quando Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà sul punto di andarsene via dal capoluogo lombardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 27 aprile: Vittorio si accorge che Beatrice soffre a causa di Dante

Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà nel 158esimo episodio della Serie TV che narra le vicende ambientate nel primo grande magazzino d’Italia e in onda sulla prima rete Rai mercoledì 27 aprile, si evince che Stefania (Grace Ambrose) dopo essere stata messa alle strette dalla sorellastra Gemma (Gaia Bavaro) sarà sempre più sofferente: la giovane Colombo sarà sempre più convinta che la soluzione per non avere ulteriori problemi con la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) e per il bene della madre Gloria (Lara Komar) sia quella di rinunciare a vivere la sua storia d’amore con Marco (Moisè Curia).

Intanto a Vittorio (Alessandro Tersigni) non passerà di certo inosservato il malumore di Beatrice (Caterina Bertone), quando la stessa si trasferirà nel suo appartamento: il direttore Conti non appena capirà che la contabile è disperata a causa dell’allontanamento da Dante (Luca Bastianello) non perderà tempo per intervenire, visto che architetterà un piano ovviamente all’insaputa della cognata.

Marcello mette fine alla relazione con Ludovica, Umberto interrompe la partenza di Flora

Successivamente Marcello (Pietro Masotti) prenderà la sua decisione definitiva dopo aver smesso di lavorare al lussuoso negozio di Milano, visto che metterà la parola fine alla sua relazione con Ludovica (Giulia Arena): ad approfittare della situazione ci penserà subito Torrebruna (Fabio Fulco), consolando la fanciulla da cui è rimasto colpito sin dalla prima volta che l’ha vista.

Per concludere si assisterà all’ennesima rottura, dato che anche Umberto troverà il coraggio di lasciarsi alle spalle la storia con la cognata Adelaide: in particolare il commendatore farà la sua scelta per non rinunciare a Flora, infatti farà in tempo a fermarla proprio nell’istante in cui la stessa sarà in procinto di partire alla volta dell’America per iniziare il suo nuovo lavoro.