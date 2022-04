Colpi di scena e inaspettati imprevisti saranno al centro delle puntate di Brave and Beautiful previste dal 25 al 29 aprile su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV turca segnalano che Cesur userà una rivelazione di Tahsin Korludag per ricattarlo. Sirin, invece, scomparirà nel nulla dopo essere stata sorpresa da Riza nella sua camera.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate 25-29 aprile: Cesur usa una rivelazione di Tahsin per ricattarlo

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 25 a venerdì 29 aprile in prima visione tv, rivelano che Tahsin ammetterà di aver simulato il suicidio di Hasan per salvare Adalet dal carcere e lo farà all'oscuro di essere ripreso dalle telecamere di Cesur.

Quest'ultimo userà la rivelazione dell'ex suocero per ricattarlo e fargli cedere tutte le azioni della sua società.

Nel frattempo Suhan deciderà di confidare a Cesur della sua gravidanza, ma scoprirà che ha portato via l'azienda a suo padre. Una novità che manderà su tutte le furie la donna, la quale finirà in ospedale dopo aver avuto una discussione con l'ex marito. Sarà in questo frangente che Korhan scoprirà che sua sorella attende un bambino da Cesur.

Sirin, invece, deciderà di intrufolarsi all'interno della camera di Riza, trovando alcune fotografie di Suhan. Purtroppo la ragazza sarà sorpresa dal diabolico uomo. Infine Hulya lascerà suo figlio nel giardino della tenuta dei Korludag con un bigliettino.

Sirin fa perdere le proprie tracce a causa di Riza

Nelle puntate 25-29 aprile di Brave and Beautiful, Sirin farà perdere le sue tracce, dopo che verrà sorpresa nel suo studio da Riza. Quando si rifarà viva, la giovane racconterà di essere caduta nel bosco e verrà soccorsa dal medico del paese dopo essersi ferita alla testa. Una versione che, però, non convincerà Suhan e Cesur.

Tahsin, invece, sceglierà di ospitare il bambino di Hulya nella sua tenuta, per poi chiedere a Cahide di prendersene cura. Intanto la donna dimostrerà a Korhan che il bambino che attende è suo. Nonostante questo, il giovane Korludag non crederà all'esito del test del Dna.

Salih, intanto, pregherà Sirin di non dire niente di Riza e dell'incidente, se non vorrà finire in grossi guai.

Cahide non sopporta i lamenti di Zafer

Hulya farà intendere a Riza che non avrà mai una bella vita senza soldi, mentre Korhan insisterà affinché Suhan riveli a Cesur della sua gravidanza. Per questo motivo il giovane chiuderà sua sorella e l'ex marito in una stanza per farli parlare a quattrocchi. Purtroppo il tentativo non andrà per il verso giusto.

Cahide, intanto, non sopporterà i lamenti di Zafer, tanto che Tahsin deciderà di restituirlo alla madre. Alla fine Korludag pregherà Hulya di tornare ad abitare alla tenuta in modo da occuparsi del suo bebè.