La soap opera Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1 anche nella settimana dall’11 al 15 aprile 2022. Dagli spoiler si evince che Salvatore Amato - senza confrontarsi con la fidanzata Anna Imbriani - deciderà il giorno delle loro nozze.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, sino al 15/04: Salvatore fissa la data delle nozze con Anna, Marcello amareggiato

Negli episodi dello sceneggiato in onda da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, Salvatore fisserà la data delle sue nozze con Anna senza farle sapere niente, poiché il suo obiettivo sarà quello di stupirla.

Il giovane Amato chiederà a Marcello di fargli da testimone. Inoltre Salvo avrà anche un piccolo inconveniente con l'anello, che andrà inizialmente perso, anche se poi riuscirà a ritrovare il prezioso oggetto e a farlo avere a Anna.

Intanto Ludovica farà sapere al fidanzato Marcello che sua madre si trova in una pessima condizione economica. Il giovane si sentirà inutile, per non poter dare alcun aiuto alle Brancia di Montalto.

Intanto Fiorenza farà sapere a Torrebruna che Flavia ha una malattia: l'imprenditore si offrirà subito disponibile per pagare le spese dell’intervento a cui dovrà sottoporsi la signora Brancia di Montalto presso una clinica oltreoceano. Flavia accetterà il denaro di Ferdinando, ma in cambio gli chiederà di non dire nulla a sua figlia: Marcello quando verrà a conoscenza che sarà Torrebruna ad aiutare Flavia, non nasconderà la propria immensa amarezza.

Beatrice ha un grave incidente, Umberto e Flora si baciano sotto lo sguardo di Adelaide

Nel contempo Gemma sarà convinta che Marco abbia messo fine alla loro storia d’amore a causa di Stefania: nonostante ciò la figlia di Veronica non mollerà la presa e sarà decisa a riavere tra le sue braccia Marco, potendo contare sulla complicità di Adelaide.

Il giovane di Sant’Erasmo invece dichiarerà i propri sentimenti a Stefania, anche proprio - quando i due saranno in procinto di darsi un bacio - dovranno fare i conti con un intoppo.

Dante, dopo aver acquistato alcuni negozi oltreoceano, vorrà aprirli a marchio Paradiso, all’oscuro del socio e nemico Vittorio. Beatrice si accorgerà dello strano atteggiamento di Romagnoli, che continuerà a dirle delle menzogne mentre porterà avanti i suoi affari in America.

A questo punto il direttore Conti per scoprire le prossime mosse di Dante, chiederà a Roberto di indagare. Beatrice rimarrà senza parole, quando apprenderà ciò che sta tramando Romagnoli: a causa di tale scoperta, la madre di Serena avrà un grave incidente e quando verrà ritrovata sarà priva di sensi.

Umberto appena saprà che Flora ha parlato del loro rapporto con Ludovica, le farà un rimprovero. Il commendatore Guarnieri però, quando la giovane Ravasi se ne andrà via da Villa Guarnieri, la rincorrerà: in tale circostanza i due finiranno per scambiarsi un bacio sotto lo sguardo di Adelaide.