Quando mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della terza puntata serale di Amici, due allievi hanno litigato in casetta. Il daytime che stato trasmesso in tv il 1° aprile, ha visto scontrarsi Alex e Luigi dopo un video che la produzione ha deciso di far vedere a tutti. Dopo che il cantautore del team Cuccarini-Todaro ha contestato la parzialità di Rudy Zerbi, il calabrese si è detto risentito dell'atteggiamento di superiorità che il compagno di classe avrebbe quando esprime opinioni su tutto quello che accade.

Ancora tensione tra i protagonisti di Amici

Sembra che la produzione di Amici ci provi gusto a mettere l'uno contro l'altro due tra gli allievi più amati della ventunesima edizione.

Dopo aver sorpreso Alex in sala relax mentre criticava l'atteggiamento a suo dire incoerente e parziale di Zerbi al serale, gli addetti ai lavori hanno deciso di mostrare a tutti i ragazzi quel momento; l'intenzione della redazione del talent-show, però, sembrava essere quella di aizzare l'ennesima lite tra il giovane e Luigi.

Nel contestare i guanti di sfida che Rudy gli assegna dicendo che non gli piace come scrive, il musicista del team Cuccarini-Todaro ha velatamente tirato in ballo Strangis sostenendo: "Critica me quando in squadra ha chi non scrive proprio.

Pensasse prima al suo".

Il calabrese si è sentito toccato dalle parole del compagno di classe e, dopo aver indossato gli occhiali da sole che lo rappresentano da quando è entrato nella scuola, gli ha risposto per le rime dando vita ad una nuova accesa discussione.

Talenti di Amici a confronto durante il serale

"Secondo me tu parli troppo.

Hai sempre quest'atteggiamento di superiorità", ha esordito Luigi prima che Alex si alzasse a tentasse di stroncare sul nascere la discussione protagonista del daytime di Amici del 1° aprile.

Il chitarrista ci è rimasto male nel sentire il compagno di classe criticare Rudy tirando in ballo la sua difficoltà nella scrittura delle canzoni.

Il ragazzo si è difeso dicendo che ce l'aveva solamente con il professore che da qualche settimana a questa parte gli fa le pulci su cosa che gli allievi della sua squadra non fanno, come scrivere di proprio pugno gli inediti che portano sul palco.

"Pensi di essere migliore di me, questo mi infastidisce. Sembri spocchioso quando dici queste cose", ha aggiunto Strangis visibilmente contrariato con il collega.

"Io penso che siamo diversi e che ognuno è forte nel suo. Non mi piace che Rudy critichi me per una cosa che tu non fai", ha replicato Alex prima che Luigi difendesse il proprio insegnante dicendo che evidentemente gli va bene solo come interprete e non gli interessa della sua vena da autore di testi.

Attesa per la terza puntata di Amici

La discussione è andata avanti per un po' e i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Luigi e Alex erano protagonisti dei daytime di Amici per il loro bellissimo rapporto, una complicità che li ha portati a sostenersi a vicenda fino a poco prima che iniziasse la fase serale.

Da quando sono stati divisi in squadre, i ragazzi si sono allontanati e la produzione del talent-show non ha fatto nulla per favorire una loro tregua: sono diventati consuetudine, anzi, i video che vengono mostrati in casetta in cui i due si criticano alle spalle.

Un pensiero che sposano molti fan del programma di Canale 5, è che le tensioni che ci sono state ultimamente tra Alex e Luigi sarebbero principalmente frutto di una rivalità voluta dagli addetti ai lavori tra due allievi protagonisti assoluti di questa edizione, quelli che probabilmente si giocheranno la vittoria finale nella loro categoria.