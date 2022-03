Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per le puntate da lunedì 21 a venerdì 25 marzo riportano che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si dimostrerà parecchio insofferente nei riguardi del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), quest'ultimo però non ne comprenderà il motivo. La stilista del grande magazzino milanese, inoltre, rivelerà al cognato della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) di essersi innamorata di lui.

Se da un lato la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi) racconterà le sue paturnie amorose a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), dall'altro lato il padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) proverà in ogni modo a far sì che la contessa Adelaide non venga a sapere della liaison avuta con la stilista.

La notte di passione tra Flora e Umberto

Nel periodo in cui la signora Di Sant'Erasmo era in fuga perché ricercata dall'Interpool in merito al caso Ravasi, Flora e Umberto si sono concessi una notte di passione.

L'attrazione tra la stilista e il commendatore era sembrata sempre sul punto di emergere negli episodi andati in onda nelle ultime settimane ma, al contempo, i telespettatori più attenti avranno notato come ciò non sarebbe stato possibile con la presenza costante della contessa Adelaide a Villa Guarnieri.

I momenti successivi alla parentesi passionale, però, sono stati vissuti in maniera totalmente diversi da Flora e Umberto. Quest'ultimo, difatti, ha sempre assunto un atteggiamento sfuggente, quasi come se volesse intendere che quello avuto con la stilista non fosse stato altro che un fugace flirt.

Di tutt'altro avviso, invece, la giovane Ravasi che ha interpretato quel momento di passione come l'incipit di un idillio amoroso col commendatore, sentimenti profondi che la stilista finirà, come anticipato, per esternare senza remore all'uomo.

Adelaide, appreso il flirt col cognato, potrebbe cacciare Flora dalla Villa

Ad essere totalmente all'oscuro che Flora e Umberto sono stati a letto insieme è la contessa Adelaide.

Dal momento in cui la stilista confesserà al commendatore di essersi innamorata di lui, però, mantenere vivo il loro segreto diverrà probabilmente un'impresa ancora più ardua.

Una donna scaltra e perspicace come Adelaide, difatti, potrebbe venire a conoscenza della liaison tra il cognato e la figlia di Achille. La reazione della signora Di Sant'Erasmo, se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, sarebbe un mix di rabbia e gelosia che potrebbe spingerla a cacciare Flora da Villa Guarnieri.