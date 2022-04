Le anticipazioni delle nuove puntate settimanali Il Paradiso delle Signore 6 dall'11 al 15 aprile sono assolutamente da non perdere. Bugie e segreti verranno alla luce, ma con gravi e inaspettate conseguenze. Il rapporto tra Marcello e Ludovica sarà in bilico per via del piano di Flavia, che sta facendo credere alla figlia di essere malata. Il suo fine è quello di ottenere i soldi necessari per pagare le quote del Circolo, visto che è caduta in disgrazia economica e il suo amato Jean Paul l'ha lasciata. Quello che mediterà avrà dell'incredibile.

Attenzione anche a Flora che, a causa della sua imprudenza, potrebbe correre seri guai. E poi ancora, vedremo Gemma decisa a riconquistare a tutti i costi Marco, che invece confesserà a Stefania di essersi innamorato di lei. Nella puntata di venerdì 15 aprile, ci sarà infine un tragico evento che cambierà per sempre le trame della soap.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni 11-15 aprile 2022

Settimana da non perdere quella de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 aprile 2022. Il matrimonio di Salvatore e Anna è vicino ma un imprevisto rischia di far saltare la sorpresa che Salvo ha riservato alla sua amata: l'anello di fidanzamento non si trova più.

Con l'aiuto di Marcello, per fortuna, la situazione si risolve e Salvo e Anna sono pronti al grande giorno.

Purtroppo, per tanti altri protagonisti della soap, il destino non sarà così clemente.

Flavia inganna Ludovica e Ferdinando

La situazione economica di Flavia è tragica e non sa come trovare i soldi per restare nel filone degli imprenditori del Circolo. Pensa così a un nuovo piano per racimolare il denaro necessario. Finge che la sua malattia (finta) non le dia speranze se non con una costosissima operazione all'estero.

Torrebruna viene a saperlo e, per amore di Ludovica, copre le spese dell'intervento di Flavia. Marcello, scoperto quanto successo, si sentirà completamente impotente e inadeguato per la fidanzata e si convincerà di non essere l'uomo adatto a lei. Insomma, per Flavia due piccioni con una fava.

Beatrice in gravi condizioni, anticipazioni Il Paradiso 6

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Beatrice scoprirà le macchinazioni di Dante ai danni di Vittorio. Sconvolta, avrà un grave incidente: è stato Romagnoli a ridurla in quelle condizioni? La poverina verrà poi trovata senza sensi.

Gemma non sarà disposta a perdere Marco e tenterà con ogni mezzo di riconquistarlo, anche a costo di calpestare la felicità di Stefania, ora sua rivale.

Infine, Adelaide coglierà il flagrante Flora e Umberto baciarsi. I suoi sospetti diventeranno realtà e non abbiamo dubbi sul fatto che la contessa mediterà vendetta.