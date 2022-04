Nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore. Nella puntata 158 della sesta stagione ci saranno importanti novità che riguarderanno Vittorio. Il direttore del negozio di moda milanese si renderà conto che Beatrice sta soffrendo per la lontananza di Dante e, pertanto, Conti deciderà di architettare un piano alle spalle di sua cognata, per aiutarla a riavvicinarsi a Romagnoli. Nel frattempo, Umberto deciderà di lasciare Adelaide e, anche Marcello prenderà la stessa decisione con Ludovica.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27/4: Vittorio Conti capisce che Beatrice ama Dante

Conti ne ha passate tante nell'ultimo periodo e l'imprenditore non si è mai fidato di Dante. Quando Vittorio ha capito che Romagnoli era legato sentimentalmente a Beatrice, Conti ha cercato di mettere in guardia sua cognata. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, lo zio di Serena si renderà conto che Dante è realmente innamorato di Beatrice e, pertanto, Vittorio cambierà idea sull'imprenditore. La sofferenza della contabile de Il Paradiso delle signore per la lontananza da Dante, porterà il direttore del negozio a fare un passo nei confronti di sua cognata.

Il Paradiso delle signore, trama 27/4: Vittorio Conti fa riavvicinare Dante e Beatrice

In particolar modo, Vittorio deciderà di rendere felice la vedova di suo fratello e, per raggiungere il suo scopo, tramerà alle sue spalle. L'intenzione di Conti sarà quella di permettere a Dante di riavvicinarsi a Beatrice. Al momento, però, le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile non rivelano cosa architetterà lo zio di Serena per riuscire nel suo intento.

Inoltre, attualmente, non è chiaro se in quell'occasione, Romagnoli e la cognata di Vittorio riusciranno a riprendere la loro storia d'amore.

Il Paradiso delle signore, puntata 27/4: Umberto ama Flora e lascia Adelaide

Inoltre, due storie d'amore termineranno nell'episodio che andrà in onda in televisione il 27 aprile. A tal proposito, Umberto capirà di essere ormai innamorato di Flora e lascerà Adelaide.

Guarnieri, infatti, sarà intenzionato a vivere liberamente la sua relazione con la stilista del negozio di moda e la fermerà in extremis, proprio quando sarà in procinto di lasciare l'Italia per andare negli Stati Uniti. Marcello, invece, lascerà Ludovica e Brancia, a quel punto, si farà consolare da Ferdinando Torrebruna. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.