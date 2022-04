Nella giornata di venerdì 29 aprile andrà in onda l'episodio finale della sesta stagione de 'Il Paradiso delle signore': c'è grande attesa per scoprire come termineranno le vicende dei protagonisti della fiction Rai. A tal proposito, Gloria Moreau fornirà a Marco Di Sant'Erasmo dei consigli per coronare il sogno d'amore con sua figlia Stefania. Nel frattempo, anche Marcello sarà alle prese con i suoi problemi sentimentali e vorrà riconquistare Ludovica. Invece, Adelaide deciderà di vendicarsi di Umberto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29/4: Gloria sa che Stefania è stata costretta a rinunciare a Marco

L'episodio 160 della sesta stagione de 'Il Paradiso delle Signore' sarà ricco di colpi di scena. Gloria, infatti, analizzerà tutto quello che è accaduto nei giorni precedenti, mettendo insieme i pezzi del puzzle. A quel punto, la capocommessa capirà che Stefania è stata ricattata da Gemma: deciderà, così, di evitare a sua figlia il dolore di perdere l'uomo che le fa battere il cuore. Infatti, Moreau deciderà di costituirsi in gran segreto, ma prima cercherà di parlare con Marco.

Il Paradiso delle signore: Gloria parla con Marco e gli suggerisce cosa fare con Stefania

Le anticipazioni rivelano che Gloria affronterà la situazione di petto e farà di tutto per rendere felice sua figlia.

Per raggiungere il suo scopo, Moreau parlerà con Marco Di Sant'Erasmo e gli spiegherà cosa è accaduto e la grande rinuncia che ha fatto Stefania. A quel punto, Gloria suggerirà al giornalista come agire e le mosse da fare per vivere liberamente la sua storia d'amore. Al momento, non è chiaro cosa escogiterà la capocommessa, l'unica cosa certa è che Marco raggiungerà Stefania alle nozze di Salvatore e Anna e per la coppia ci sarà il lieto fine.

Il Paradiso delle signore, episodio 29/4: Marcello vuole riconquistare Ludovica

Nel frattempo, Marcello capirà di avere sbagliato a lasciare Ludovica. Infatti, Brancia accetterà la proposta di Ferdinando di partire con lui per la Grecia e il barista della Caffetteria non si darà pace. A tal proposito, Barbieri rincorrerà la sua ex fidanzata e sarà intenzionato a riconquistarla.

Purtroppo, però, le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa il 29 aprile non rivelano se Ludovica tornerà fra le braccia di Marcello o se deciderà di voltare pagina con Ferdinando. Inoltre, durante l'episodio verranno trattate le vicende di Adelaide, che riuscirà a ottenere da Dante le quote del negozio di moda ottenute con l'inganno. A quel punto, la contessa mediterà vendetta nei confronti di Umberto. Non resta che attendere il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti della fiction.