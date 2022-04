Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gloria Moreau (Lara Komar) faceva l'ostetrica e amava parecchio la sua professione, ma un giorno una signora in gravi condizioni aveva bussato alla sua porta di casa, dove c'erano anche la figlia Stefania (Grace Ambrose) e il marito Ezio (Massimo Poggio), e la sua vita era cambiata radicalmente. Gloria, in quella circostanza, aveva capito che sarebbe stata in grado di salvare soltanto una persona tra la madre e il bimbo che portava in grembo, optando per la prima opzione.

La paziente si salvò ma, due giorni più tardi, il marito della stessa aveva denunciato Moreau con l'accusa di praticare aborti. A quel punto, l'attuale capo commessa del Paradiso rischiava di finire in galera e, per evitare tale triste epilogo, aveva deciso di espatriare in Francia cambiando cognome, ovvero passando da Moreau a Morelli. Il marito Teresio decise di supportarla in tale decisione e, di comune accordo, scelsero di dire alla piccola Stefania che sua madre era deceduta.

La verità scoperta da Stefania sulla madre e il feeling ritrovato tra Ezio e Gloria

Oramai da qualche episodio, Stefania è venuta a conoscenza che la capo commessa è la mamma che ha sempre pensato deceduta. Scioccata e arrabbiata, inizialmente la giovane Colombo era scappata, prima da Marco (Moisè Curia) e dopo dalle amiche Maria (Chiara Russo) e Irene (Francesca Del Fa), per poi seppellire l'ascia di guerra e fare finalmente pace con Gloria.

Nonostante Ezio stia intrattenendo una relazione sentimentale con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), l'uomo non perde occasione per trascorrere del tempo assieme alla moglie, essendo ancora legalmente sposati, Gloria. Due i fattori che, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, hanno fatto sì che il feeling tra Moreau e Colombo crescesse sempre più: l'improvvisa nascita di un bimbo all'interno della boutique e la paura legata alla fuga della loro figlia Stefania.

In entrambe le occasioni, difatti, Ezio e Gloria hanno sempre dato l'impressione di fare ciecamente affidamento l'un l'altro e ciò è senz'altro uno dei pilastri per una storia d'amore duratura.

Gloria potrebbe manifestare a Ezio il desiderio di tornare assieme a lui

Se da un lato la relazione tra Ezio e Veronica sembra non poggiare più su solide basi, come accadeva a inizio stagione, dall'altro lato Gloria pare aver ritrovato l'agognata serenità interiore dopo essersi riappacificata con la figlia Stefania.

A tal proposito, Moreau potrebbe rendersi finalmente conto che il suo amore nei riguardi di Ezio non è mai davvero sfiorito e manifestare al marito il desiderio di tornare assieme a lui.