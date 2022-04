Cosa succede nella puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 7 aprile 2022? La puntata va in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay anche in replica. Le anticipazioni del nuovo episodio si concentrano sula perfidia di Dante che, pur di far abbassare ogni difesa a Beatrice, arriverà a usare Serena, ingraziandola con bei complimenti e tante lusinghe. Vittorio è furioso, non riesce a concepire come Beatrice non si renda conto di quanto sia doppiogiochista Romagnoli. Vedendola però così innamorata, preferisce non farla soffrire lasciandola all'oscuro della verità.

Nel frattempo, Stefania è tormentata per il bacio con Marco e per i sentimenti che prova nei suoi confronti. C'è però una nota positiva in tutto questo: Gloria è riuscita a farsi spazio nel suo cuore, offrendole sostegno e amore incondizionato, quello che solo una madre può dare. Ezio ha saputo di questo riavvicinamento e Veronica teme che la sua famiglia possa andare in pezzi, certa che Gloria occupi ancora un posto preponderante nel cuore dell'uomo che ama e che è sempre più lontano.

Il Paradiso delle Signore 6 episodio 144 giovedì 7 aprile 2022

Adelaide non si lascia certo prendere in giro e, con una scusa, si è recata dal gioielliere per sapere come siano andate davvero le cose. Flora deve stare molto attenta, perché la contessa in amore diventa una tigre quando qualcuna osa avvicinarsi al suo Umberto.

Lo pensa anche Ludovica, che mette in guardia l'amica.

La contessa sa quando agire e decide, almeno per il momento, di non fare nulla. Arriverà il momento adatto per dare la sua zampata, questo è certo. Adelaide, però, dovrà affrontare il passato nonostante ora si stia godendo una labile tranquillità. Stando alle anticipazioni del finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, pare che il suo segreto su Ravasi venga a galla.

Dante si serve di Serena per i suoi piani

Romagnoli ha fatto la conoscenza di Serena, un passo importante per Beatrice, che si sta illudendo di aver trovato l'uomo giusto. Dante ha riempito la bimba di lusinghe per la sua abilità nel disegno e le ha proposto nella puntata di oggi di realizzare dei cartamodelli per le bambole che verranno inseriti nel magazine del grande magazzino.

Vittorio capirà immediatamente che si tratta di una mossa vile per far credere a Beatrice di avere intenzioni serie e questa volta affronterà di petto Dante che, come al solito, risponderà con la sua irriverente risata. Ci sarà però poco da ridere negli episodi conclusivi della soap, perché Dante arriverà a compiere un gesto orribile e inaspettato che spiazzerà i telespettatori.

Gloria e Stefania strette in un abbraccio, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Gemma continua a illudersi e crede che Marco voglia fidanzarsi con lei ufficialmente. La giovane Zanatta si illumina quando riceve un invito a cena dai Guarnieri, l'occasione perfetta per sancire questa unione.

Marco però è tormentato, non fa che pensare a Stefania, che scappa da lui e lo prega di lasciarla in pace. Sofferente e con il cuore spaccato a metà, si rifugia nelle braccia di mamma Gloria, che in quel gesto ritrova la figlia che era stata costretta a lasciare tanti anni fa.