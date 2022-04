Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, vagamente ispirata all'omonimo romanzo del letterato francese, Zola. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55, salvo modifiche nella programmazione. Nel corso della prossima puntata, ossia quella dell'8 aprile 2022, non mancheranno di certo gli attesi colpi di scena che contraddistinguono la serie in questione. L'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, i quali devono fare i conti con le loro difficoltà. In particolare, Stefania Colombo continua ad essere molto frustrata per la situazione che si è creata con Marco e la sorellastra Gemma.

Per il bene di quest'ultima, non riesce ad esporre i suoi sentimenti per il giovane ragazzo. Inoltre, Flavia Brancia è seriamente intenzionata a intromettersi nel rapporto tra sua figlia Ludovica e il giovane barista Marcello. Non è mai stata contenta della loro relazione e vuole fare in modo che si allontanino definitivamente.

Nuovi amori al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, saranno presenti diversi colpi di scena. In particolare, l'attenzione è focalizzata sulla difficile situazione che sta vivendo Stefania. Per annunciare il fidanzamento tra Gemma e Marco è stata organizzata una cena a Villa Guarnieri, alla quale è stata invitata l'intera famiglia Colombo.

Pertanto, siccome potrebbe essere un evento molto imbarazzante, la giovane Venere soffre all'idea di dover rinunciare ai suoi sentimenti per il giornalista, pur di non ferire la sorellastra.

D'altro canto, però, in questo periodo sua madre Gloria la supporta e cerca di consolarla nei momenti di forte sconforto. Inoltre, lo stesso Marco Di Sant'Erasmo non è affatto felice della situazione che si è creata.

Anche lui nutre dei forti sentimenti nei confronti di Stefania, ma si è sentito obbligato a tacerli. Prima che la cena abbia luogo, però, il giovane giornalista fa una scelta molto importante: decide di lasciare Gemma perché non è più in grado di nascondere ciò che prova. Sarebbe inutile mandare avanti una relazione nella quale non crede più.

Pertanto rompe il fidanzamento.

Il piano di Flavia al Paradiso delle Signore

Nel contempo, i riflettori si spostano su altri personaggi principali, tra i quali Flavia Brancia. Quest'ultima, non riesce proprio a digerire l'idea che sua figlia Ludovica ami il barista Marcello. D'altronde lei è la vicepresidentessa del Circolo e, quindi, dovrebbe stare con qualcuno alla sua altezza. Pertanto, con la complicità di Fiorenza, cerca un piano in grado di allontanarla definitivamente dal giovane e per farla avvicinare, invece, all'affascinante Ferdinando Torrebruna.

Dopo aver intenerito il cuore di Ludovica, raccontandole della rottura con suo marito, le rivela anche di avere una grave malattia. In realtà si tratta soltanto di una finzione.

Riuscirà la giovane Brancia a capire l'inganno di sua madre?

Vittorio furioso con il nuovo socio del Paradiso

Infine, il clima al Paradiso continua ad essere sempre più teso da quando ha fatto il suo ingresso Dante Romagnoli, il nuovo socio del magazzino. Questi, infatti, non ha fatto altro che tentare di ostacolare il direttore. Tra i due non scorre buon sangue, soprattutto ora che ha iniziato a frequentare assiduamente Beatrice, poiché Vittorio teme che possa rompere gli equilibri all'interno della sua famiglia.

Inoltre, siccome Dante ha coinvolto la piccola Serena persino nei progetti del Paradiso, senza confrontarsi con lui, Conti è furioso con il suo socio. D'altronde, la sua adorata nipotina preferisce trascorrere più tempo con il suo acerrimo nemico piuttosto che con lui. Pertanto, non reagisce affatto bene a tutta questa situazione.