Ancora poche settimane e calerà il sipario su questa sesta avventura de Il Paradiso delle Signore. Tra i tanti personaggi che ambientano questa rinomata daily soap di Rai 1 spicca anche Andrea Lolli, che veste i panni di Don Saverio. Proprio quest'ultimo è stato recentemente intervistato da TvSoap, rivelando alcuni dettagli che riguardano il suo personaggio. L'attore ha tirato in ballo l'interazione tra il parroco e Vittorio Conti, ed ha parlato di come la new entry Veronica sia abbastanza simile a Silvia. Le due donne, più o meno, sembrano avere i medesimi problemi sentimentali.

L'attore, infine, ha parlato della settimana stagione le cui riprese partiranno prossimamente.

Il Don Saverio de Il Paradiso delle Signore e il rapporto conflittuale con Armando

Don Saverio è un pilastro importante per Il Paradiso delle Signore, infatti elargisce consigli e conforta i vari personaggi al momento del bisogno. In questa sesta stagione della soap, il parroco è stato al centro di vari intrecci sentimentali che hanno colpito i suoi parrocchiani, come quando si era ritrovato a consolare Agnese in seguito alla scoperta del tradimento del marito Giuseppe. Anche grazie ai consigli di Don Saverio, Giuseppe ha preso la decisione di tornare in Germania, dall'amante e suo figlio.

L'attore che veste i panni del parroco ha parlato del rapporto conflittuale con il capo magazziniere Armando.

In realtà, ha svelato che i due si stimano a vicenda, nonostante questa sorta di rivalità che intercorre tra loro, dovuta ai differenti modi di pensare, sia sul comparto politico che in quello religioso.

Il Paradiso delle Signore, il parroco su Vittorio: 'Gli va a rompere le scatole'

Più tempo passa più Don Saverio incomincia ad essere parte integrante della storia e a confermarlo è stato lo stesso attore.

Andrea Lolli, nell'intervista ha fatto notare come il suo personaggio incontra spesso Vittorio, con il quale c'è un rapporto di confidenza. Colui che veste i panni del parroco ha parlato di come Don Saverio si rivolge con frequenza a Conti quando ha in mente un'iniziativa: 'gli va a rompere le scatole affinché la realizzi'.

Si è parlato di tante altre cose nell'intervista di Andrea Lolli, come del fatto che la nuova arrivata Veronica Zanatta, sotto certi aspetti, ricorda molto Silvia. Proprio come quest'ultima, Veronica si reca spesso dal parroco, riuscendo persino a carpire i problemi che la donna non si rende conto di avere. Quindi l'attore Lolli l'ha definita la nuova parrocchiana tormentata di Don Saverio.

La 7^ stagione de Il Paradiso delle Signore e la relazione segreta tra Dora e Nino

Spazio anche al seminarista Nino, che ha una storia segreta con Dora. Ebbene, l'interprete di Don Saverio ha fatto sapere che non sa ancora nulla degli sviluppi di questa storyline, ma nel caso in cui il suo personaggio dovesse venire a sapere ciò che sta combinando Nino, diverrà un grande problema.

L'intervista è scesa in profondità e si è scoperto che inizialmente Andrea non aveva poi tanta voglia di interpretare il parroco de Il Paradiso delle Signore. Alla fine la sua agente lo ha convinto e il suo personaggio ha iniziato ad avere sempre più importanza. Adesso Lolli auspica la sua presenza nella settima stagione, a meno che gli autori della soap non decidano di far morire il suo personaggio.