Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che la Rai ha dato il via libera alla messa in cantiere delle puntate che andranno a comporre la settima stagione de soap opera, che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori.

Chi ci sarà nel cast e chi potrebbe ritornare? Sono queste le domande che si fanno i tantissimi spettatori, curiosi di vedere in onda il finale della sesta stagione e, al tempo stesso, desiderosi di scoprire le novità sulla settima, in onda da settembre in tv.

Ecco quando riparte Il Paradiso delle signore 7 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la soap opera è stata già confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

La messa in onda è prevista, come sempre, a partire da settembre 2022 nel daytime della rete ammiraglia, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa.

Un appuntamento ormai diventato uno dei più seguiti del pomeriggio di Rai 1: gli ascolti di questa sesta stagione, infatti, hanno confermato il trend in crescita per la soap.

Ogni giorno più di due milioni di fedelissimi telespettatori seguono le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino, pronti a scoprire cosa succederà a quali saranno i colpi di scena.

Lo share della soap, ormai, viaggia sulla soglia del 19/20% e quasi ogni giorno è uno dei migliori risultati del pomeriggio.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso 7: confermato Vittorio Conti

Insomma la riconferma per Il Paradiso delle signore sembrava essere praticamente scontata e a ribadire il fatto che ci sarà un nuovo capitolo della soap opera Rai ci ha pensato l'attore Alessandro Tersigni.

In una recente intervista l'interprete di Vittorio Conti ha svelato che dal prossimo maggio ripartiranno le riprese della settima stagione, confermando così che il suo personaggio continuerà a essere uno dei volti di spicco di questa seguitissima soap.

Vittorio sarà presente nel cast della settima stagione e a questo punto i fan sperano nel ritorno di Marta Guarnieri, moglie di Conti.

Marta ritorna da Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7?

Da un anno, infatti, Marta è uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle signore, dopo essersi trasferita in America per lavoro. In questo periodo la donna ha fatto perdere le sue tracce, ma non si è mai parlato di un addio definitivo, bensì di un arrivederci.

Ecco perché non è escluso un possibile ritorno nelle puntate della settima stagione in onda dal prossimo settembre.

Al momento, però, non vi sono certezze e anche l'attrice Gloria Radulescu, nonostante le pressioni dei fan, preferisce non sbilanciarsi sul futuro della sua amata Marta Guarnieri.