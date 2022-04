Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Secondo le anticipazioni la programmazione dovrebbe terminare con un lieve anticipo, infatti l'ultima puntata è prevista per il 29 aprile. Le trame sono entrate nel vivo e non mancanp evoluzioni, e colpi di scena. Tra le storyline più avvincenti c'è quella che vede protagonisti:Marco, Gemma e Stefania. Il giovane Sant'Erasmo è apparso in scena a inizio stagione e poco dopo si è fidanzato con Gemma Zanatta, la sorellastra di Stefania. Tuttavia, nel corso delle puntate, Marco ha compreso di essere innamorato di Stefania.

Secondo le anticipazioni il ragazzo farà una scelta coraggiosa, lasciando la sua fidanzata poco prima di una cena di famiglia. Non si hanno anticipazioni ufficiali sul finale di stagione, ma è possibile fare alcune ipotesi. Infatti potrebbe accadere che fra la giovane Colombo e Sant'Erasmo ci sia un lieto fine, degno di una storia d'amore molto intensa.

Il Paradiso: Marco fidanzato con Gemma

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto l'ingresso in scena di diversi personaggi, tra cui Gemma e Marco. I due, pur provenendo da contesti sociali completamenti diversi, hanno iniziato una relazione che tutt'ora perdura. Tuttavia nel corso delle puntate Sant'Erasmo ha avuto modo, attraverso il lavoro in redazione, di approfondire la conoscenza della giovane Colombo, sorellastra di Gemma.

Fra i due colleghi, almeno inizialmente, non sembrava esserci molta simpatia. Oltretutto Stefania non nutriva molta fiducia nel giovane, sia dal punto di vista professionale, che da quello personale. Tuttavia con il tempo hanno avuto modo di studiarsi e di comprendere di essere più simili di quanto immaginassero.

Il Paradiso: Sant'Erasmo attratto da Stefania

Man mano che le puntate de Il Paradiso delle Signore sono andate avanti, in Marco è cresciuto l'interesse nei confronti della giovane Colombo. Inoltre il ragazzo è diventato per lei una spalla su cui poggiarsi nei momenti difficili, come quando ha scoperto la vera identità di Gloria.

Gemma, tuttavia, non ha potuto fare a meno di notare la sintonia creatasi fra i due e di conseguenza ha mostrato la sua gelosia, persuadendo sua sorella a lasciare la redazione. Del resto è innegabile che fra Marco e Stefania ci sia qualcosa che vada ben oltre l'amicizia. Secondo le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi nella settimana fino all'8 aprile, il giornalista interromperà la relazione con la figlia di Veronica, in quanto consapevole di amare la collega. Come presumibile Zanatta non la prenderà affatto bene e finirà per incolpare la sorellastra. A questo punto non sarebbe da escludere che, nonostante l'ostracismo da parte di Gemma, per i due innamorati possa esserci un lieto fine.