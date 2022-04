Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dal n° 146 al 150 rivelano che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) proseguirà imperterrito nel suo obiettivo di far scivolare nel baratro l'atelier. Per mettere un ulteriore tassello in tal senso, l'italo americano sarà intenzionato ad aprire alcune boutique, acquistate tempo addietro, a marchio Paradiso senza mettere al corrente di ciò il suo socio e rivale Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

L'ambiguo comportamento di Romagnoli insospettirà non poco Beatrice (Caterina Bertone) ma, nonostante ciò, l'uomo riuscirà con scaltrezza a evitare, almeno inizialmente, che la contabile dell'atelier scopra il suo losco intento. Vittorio, allo stesso tempo, chiederà un favore all'amico Roberto Landi (Filippo Scarafia), ovvero aiutarlo a monitorare le mosse di Dante. La mamma di Pietro (Andrea Savorelli), infine, scoprirà il machiavellico piano messo in atto da Romagnoli e, in preda allo choc, avrà un grave incidente alla guida della sua auto, dal quale verrà ritrovata in stato d'incoscienza.

Beatrice entrerà in coma e i medici faranno sapere che potrebbe non riprendersi

Le anticipazioni della finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che le condizioni in cui verserà Beatrice a seguito dell'incidente avuto saranno particolarmente gravi.

Nonostante verrà tempestivamente trasportata nella clinica più vicina, la contabile del grande magazzino meneghino entrerà in coma e i dottori, mettendo subito le cose in chiaro, faranno sapere alle persone care che la stessa potrebbe anche non riprendersi da tale condizione.

Vittorio, inoltre, verrà a conoscenza che la cognata ha scoperto le trame di Dante e, senza remore, accuserà quest'ultimo del tragico sinistro fatto dalla donna.

Questa ulteriore frizione tra gli acerrimi rivali, com'è facile intuire, non farà altro che acuire l'astio che provano l'un l'altro.

Marta e Vittorio potrebbero crescere Serena e Pietro qualora Beatrice morisse

L'ipotesi che Beatrice potrebbe passare a miglior vita negli episodi finali della soap opera di Rai 1, quindi, pare plausibile.

Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, i figli della contabile, ovvero Serena (Giulia Patrignani) e Pietro, dovranno essere necessariamente affidati a un parente che possa prendersene cura.

L'unico parente a disposizione per vestire i panni di nuovo genitore dei ragazzi sarebbe il loro zio Vittorio.

Per un possibile personaggio che lascerà il cast un altro tornerà, invece, tra i protagonisti della fiction daily, Marta Guarnieri, la quale ricatterà Dante e salverà il Paradiso dal fallimento.

Tra Vittorio e Marta potrebbe esserci un ritorno di fiamma e, di conseguenza, sarebbero loro a crescere Pietro e Serena, qualora la madre dovesse perdere la vita.