L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato dal 18 al 22 aprile con le nuove puntate in prima visione assoluta Rai.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà grande apprensione per le condizioni di salute di Beatrice: dopo il drammatico incidente che l'ha vista protagonista, la donna si ritroverà a lottare tra la vita e la morte su un letto di ospedale.

Intanto, però, Dante maturerà delle consapevolezze importanti che lo spingeranno a rimettere in discussione tutta la sua vita. Spazio anche alle vicende di Flora, la quale farà un annuncio a dir poco inaspettato al commendatore Guarnieri.

Beatrice esce da coma e Dante spiazza: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste fino al 22 aprile 2022, rivelano che Vittorio informerà i lavoratori del grande magazzino su quelle che sono le condizioni di salute di Beatrice.

La donna versa in uno stato critico dal punto di vista medico, dato che in seguito all'incidente è finita in coma.

La situazione, quindi, non sembra essere delle migliori e porterà Vittorio a fare delle amare riflessioni. Conti, per stare al fianco di sua cognata, si ritroverà costretto a cedere le quote del grande magazzino a Dante Romagnoli, così da farlo gestire a lui in questo periodo così delicato.

Eppure, il fatto che Beatrice rischi la vita, porterà Dante a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti nei confronti della donna.

Dante rinuncia a tutto per amore di Beatrice

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 aprile 2022 rivelano che, nel momento in cui Beatrice riaprirà di nuovo gli occhi e uscirà dal coma, Dante non si farà problemi a precipitarsi da lei.

L'astuto Romagnoli, senza pensarci su due volte, deciderà di confessare tutto il suo amore alla cognata di Vittorio, ammettendo pubblicamente di essersi innamorato di lei e di voler stare al suo fianco.

Dante per amore rinuncerà anche alla gestione del Paradiso: farà presente a Vittorio che intende fare un passo indietro per salvaguardare il sentimento che prova nei confronti di Beatrice.

Flora pronta a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso 6 al 22 aprile

Occhi puntati anche su Flora: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 aprile rivelano che la stilista riceverà una nuova importante proposta di lavoro dagli Stati Uniti d'America, che la renderà entusiasta.

Ecco perché Flora prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare di nuovo l'Italia per trasferirsi in America. La stilista, quindi, metterà al corrente Umberto della sua decisione di voler abbandonare Milano.

Intanto la contessa proverà a far aprire gli occhi a Gemma circa la fine della sua relazione con Marco, mentre Ferdinando confesserà il suo amore a Ludovica.