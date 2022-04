Lavori in corso nella vita amorosa di Rosa Di Grazia: solo qualche giorno fa è arrivata la conferma della fine della sua relazione con Andrea Piazza, amico del suo ex Deddy, e a quanto pare ci sarebbe già un'altra persona nella vita della ballerina di Amici 20. Effettivamente il suo ex aveva dato questo tipo di informazione sui social ma adesso ci sono dei tasselli in più che si aggiungono al puzzle. La persona che avrebbe intrapreso una frequentazione con Rosa sarebbe un ex vippone, ossia il modello Antonio Modugno che senza mai fare il nome della partenopea ne avrebbe confermato indirettamente la conoscenza con una ex allieva della scuola più famosa d'Italia.

Le parole di Medugno sulla ragazza di Amici che frequenta

''Lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così'', queste le parole usate da Antonio Medugno ai microfoni di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News rispondendo alla domanda del conduttore radiofonico che voleva sapere se erano vere le voci di una frequentazioni tra l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e una ex alunna di Amici. Il collegamento con Rosa Di Grazia, anche se il suo nome non è mai venuto fuori, è stato immediato visto che il 'periodo così' sarebbe la recente rottura con Andrea. I due erano stati avvistati a Roma e in effetti Medugno ha confermato.

''La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata.

Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente'', ha proseguito Antonio che ha aggiunto di aver visto la ragazza in questione per un aperitivo a Roma. Insomma, la conoscenza sarebbe agli inizi visto che il modello ha sottolineato come la giovane in precedenza era sempre impegnata. Altri indizi che conducono alla ballerina, visto che durante il percorso ad Amici, Rosa stava con Deddy poi la rottura con il cantante e l'inizio della storia con Andrea.

Adesso però Di Grazia non ha più nessuno al fianco e questo potrebbe essere il momento giusto.

Solo rumor o realtà?

Nel frattempo, non è sfuggito ai più attenti che Rosa e Antonio si seguono reciprocamente sui social e la scelta di mantenere il massimo riserbo al momento sarebbe più che giustificata da parte di entrambi. La frequentazione tra il modello e TikToker e la ballerina sarebbe solo agli inizi per cui ogni intromissione esterna sarebbe potenzialmente dannosa.

Rosa e Antonio saranno una nuova coppia? Solo il tempo potrà dirlo, ma nel frattempo i fan attendono di scoprire se quelli che sono al momento solo rumor diventeranno dati di fatto e restano in allerta per mettere in evidenza ogni movimento di Medugno e della ballerina che lo scorso anno è stata il 'bersaglio' preferito della maestra Alessandra Celentano.