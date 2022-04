La sesta serie de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine. La soap opera del pomeriggio di Rai 1 chiuderà i battenti il 29 aprile, dopo una stagione ricca di trame intriganti.

Gli ottimi ascolti riportati hanno fatto sì che la rete ammiraglia abbia confermato la messa in onda della soap anche per la prossima stagione televisiva. Le anticipazioni riguardo al finale di stagione preannunciano importanti novità per quanto riguarda la vita privata di Umberto. Guarnieri, difatti, prenderà coraggio, decidendo di lasciare Adelaide per dedicarsi alla sua storia con Flora.

La contessa, però, non starà certo a guardare e considerando la sua personalità potrebbe decidere di vendicarsi per il tradimento subito.

Il Paradiso, puntate attuali: Umberto innamorato di Flora

Umberto Guarnieri non è mai stato un esempio di fedeltà, nonostante sia un uomo dotato di grandi sentimenti e capace slanci passionali. Nella sua vita, difatti, ha amato diverse donne, tra cui spiccano per importanza: Margherita ed Adelaide. Tuttavia con nessuna delle due è stato mai del tutto limpido, concedendosi scappatelle, da una delle quali è nato anche un figlio.

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, il Commendatore sembrava aver trovato un equilibrio al fianco della contessa, tanto da arrivare a proporle di suggellare il loro rapporto con un matrimonio.

L'arrivo di Flora ha cambiato le carte in tavola, dato che quest'ultima ha subito mostrato un interesse per Umberto.

Le vicende con la giovane Gentile sono state piuttosto torbide, considerando anche il fatto che la ragazza li reputasse colpevoli della morte del padre. Con il tempo, pero, i rapporti si sono distesi e soprattutto intensificati.

L'interesse della stilista nei confronti di Guarnieri è divenuto sempre più forte, tanto che ben presto si è trasformato in qualcosa di più. Se Umberto, inizialmente, sembrava intenzionata a tenerla a distanza per non ferire Adelaide, ben presto si è lasciato andare, mosso dai sentimenti che prova per la ragazza.

Il Paradiso delle Signore 7: la contessa medita vendetta

Le anticipazioni relative al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore svelano che Umberto impedirà a Flora di partire, dato che vuole vivere una storia con lei. Guarnieri, dunque, lascerà Adelaide, ponendo fine a un'unione che dura da diverso tempo. La contessa, come prevedibile, non prenderà affatto bene la scelta dell'uomo, soprattutto perché non ama essere messa da parte.

Proprio questa sua caratteristica la porterà a meditare vendetta contro Umberto e forse anche contro Flora. Adelaide, difatti, già nelle puntate conclusive della sesta stagione, si approprierà della quote del cognato de Il Paradiso, che le saranno cedute dallo stesso Romagnoli.

Sarà questo il primo passo della rivalsa della donna. La zia di Marta, infatti, impossessandosi delle azioni del grande magazzino, acquisirà anche un ruolo di potere, che nel corso della settima stagione le potrebbe consentire di minare il cognato, facendogli pagare la sua infedeltà.