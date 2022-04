Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda martedì 26 aprile su Rai 1, Gemma Zanatta sarà desiderosa di vendicarsi di Stefania, dopo aver scoperto che ha intrapreso una relazione con il suo ex fidanzato Marco. La donna comincerà con il ricattare la giovane Colombo: con le sue minacce Gemma riuscirà a mettere Stefania in grande difficoltà. Nel frattempo Di Sant'Erasmo sarà ignaro delle intenzioni della sua ex fidanzata e sarà sempre più innamorato di Stefania, tanto da prendere una decisione molto importante per il futuro.

Il Paradiso delle signore, puntata del 26 aprile: Gemma minaccia Stefania

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 26 aprile, Gemma non farà altro che pensare alla vendetta nei confronti di Stefania: la sorellastra, infatti, ha iniziato una relazione con il suo amato Marco e con il suo comportamento ha tradito la sua fiducia per sempre. Sarà così che l giovane Zanatta minaccerà Colombo e metterà la giovane davanti ad una scelta assai difficile, chiedendole di scegliere tra l'amore che prova per Marco e il bene di sua madre Gloria, che potrebbe essere denunciata.

Nel contempo Marco non sarà a conoscenza dei piani di Gemma e penserà ad organizzare una bella sorpresa per Stefania: Di Sant'Erasmo, infatti, sarà talmente innamorato da voler fare una vera e propria proposta di fidanzamento alla giovane Colombo.

Stefania decide di allontanarsi da Marco

Stefania sarà molto scossa dall'atteggiamento di Gemma e deciderà di confidarsi con Irene (Francesca Del Fa), alla quale racconterà di essere sotto ricatto da parte della giovane Zanatta. La collega resterà assai sorpresa, ma capirà che Stefania ha già preso la decisione di reprimere i suoi sentimenti per Marco e di allontanarsi da lui quanto prima, così da salvaguardare sua madre Gloria.

In seguito Flora deciderà di accettare il lavoro negli Stati Uniti e saluterà tutti i suoi colleghi, con grande entusiasmo: la donna dirà a tutti di essere felice per la sua nuova avventura.

Marcello vuole lasciare Ludovica

Marcello sarà notevolmente stufo della situazione venutasi a creare e penserà di lasciare Ludovica, poco dopo parlerà con i suoi cari della sua decisione.

Nel frattempo Beatrice farà di tutto pur di evitare Dante, ma per lei non sarà così facile. Infine, Romagnoli confesserà a Fiorenza di aver rinunciato all'acquisizione del marchio "Il Paradiso", soprattutto per amore di Beatrice, infine l'uomo chiederà improvvisamente scusa a tutto lo staff del grande magazzino.