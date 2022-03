Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 la settimana prossima, dal 28 marzo al 1 aprile, ci saranno tantissime novità. In particolare, Dante vorrà colpire Vittorio in maniera ancor più fortee così deciderà di boicottare la lotteria del primo aprile organizzata da Conti. Poi però Romagnoli capirà che se dovesse attuare il suo piano a farne le spese sarebbe soprattutto Beatrice, e così alla fine prenderà una decisione inaspettata. Nel frattempo, Marcello sarà sempre più geloso del rapporto tra Ludovica e Torrebruna e a causa di ciò la loro relazione sarà in crisi.

Infine, Brancia verrà a sapere che sua madre sarà appena stata lasciata dal marito e così le starà vicino in questo momento difficile.

Dante vorrà colpire Vittorio e boicottare la sua lotteria del primo aprile

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1 dal 28 marzo al primo aprile, Gemma non dirà nulla alla sua famiglia riguardo lo scontro con Stefania. Marcello verrà a sapere da Ludovica che Flavia è tornata ad esprimere tutta la sua contrarietà sulla loro relazione. Stefania invece racconterà a Marco che Gemma ha scoperto tutta la verità. Intanto, Dante vorrà colpire Vittorio in maniera sempre più decisa.

Poco dopo, Marcello scoprirà casualmente che Salvo vorrà lasciare la caffetteria e non la prenderà affatto bene per la decisione del suo amico.

Dante vorrà boicottare la lotteria del primo aprile organizzata da Conti. Allo stesso tempo però, Romagnoli aiuterà Beatrice che avrà ricevuto una notizia inaspettata dal collegio in cui si trova sua figlia Serena.

Ludovica starà vicina alla madre che è stata appena lasciata dal marito

Successivamente, il piano elaborato da Dante prenderà forma e Fiorenza lo appoggerà in ogni sua scelta.

Marcello andrà alla caffetteria per ricevere delle spiegazioni da Salvo. Alla fine i due amici si chiariranno e faranno la pace.

Umberto regalerà degli orecchini a Flora, quest'ultima però fraintenderà il gesto dell'uomo. Intanto, Marcello sarà sempre più geloso in quanto noterà una certa vicinanza tra la sua fidanzata Ludovica e Torrebruna.

A causa di ciò, il rapporto tra Brancia e Marcello inizierà ad essere in crisi.

Poco dopo, Flora proverà a fare la pace con Umberto. Allo stesso tempo, Ludovica starà molto male per sua madre che è stata appena lasciata da suo marito. Proprio per questo motivo, Brancia mostrerà tutta la sua vicinanza al genitore.

Infine Dante sarà sempre più deciso a voler far andare male la lotteria del Paradiso, ma poi capirà che se il suo piano dovesse riuscire, a farne le spese non sarà solo Vittorio, ma anche e soprattutto Beatrice e per questo alla fine prenderà una decisione del tutto inaspettata.