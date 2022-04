Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella settimana da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende sentimentali di Stefania, Marco e Gemma. A tal proposito, Di Sant'Erasmo e la giornalista non riusciranno più a trattenere la passione. Nel frattempo, Zanatta tenterà di riconquistare il suo ex fidanzato con l'aiuto di Adelaide, ma i due innamorati saranno ormai legati. Purtroppo, però un momento di intimità fra Colombo e il nipote della contessa verrà interrotto da un imprevisto.

Il Paradiso delle signore, episodi al 15/4: Gemma e Stefania ai ferri corti per Marco

I rapporti burrascosi nella famiglia Colombo non si placheranno. Infatti, dopo avere scritto la lettera minatoria alla capo commessa de Il Paradiso delle signore, Gemma non ha soltanto creato una frattura nel rapporto fra Ezio e sua mamma, ma ha anche fatto avvicinare il suo fidanzato alla sua sorellastra. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di venerdì 1° aprile, la giovane Colombo e Di Sant'Erasmo si sono lasciati andare alla passione, scambiandosi un lungo bacio. Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, il giornalista lascerà la compagna e Zanatta penserà che nella decisione del compagno ci sia lo zampino di Stefania.

A quel punto, i rapporti fra le due sorellastre si faranno tesi ma, nonostante questo, i due innamorati continueranno la loro frequentazione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 15/4: Marco dichiara il suo amore a Stefania

Nel frattempo, Marco, ormai rimasto single dopo avere troncato improvvisamente la sua relazione con Gemma, prenderà la sua decisione.

Infatti, il nipote della contessa sarà intenzionato a fare le cose seriamente con la giornalista. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, rivelano che Di Sant'Erasmo parlerà a cuore aperto alla sua innamorata e le confesserà di amarla.

Al momento, non è chiaro come reagirà Stefania di fronte alla dichiarazione del giornalista, ma è ipotizzabile che la figlia di Gloria sia felice per l'amore ricambiato.

Il Paradiso delle signore, puntate al 15/4: Stefania e Marco stanno per baciarsi, ma vengono interrotti

Infatti, Marco e Stefania non riusciranno più a contenere i sentimenti reciproci che hanno represso per troppo tempo e vorranno lasciarsi andare alla passione. A tal proposito, la coppia si avvicinerà per baciarsi ma, purtroppo, accadrà un imprevisto che impedirà loro di proseguire. Al momento, però, non è chiaro cosa succederà, perché le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli in merito. L'unica cosa certa, attualmente, è che Gemma tenterà in ogni modo di riconquistare il suo ex fidanzato, grazie anche all'aiuto di Adelaide.

Pertanto, i due giornalisti potrebbero essere interrotti a causa di un piano che architetterà Zanatta alle loro spalle. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Stefania riuscirà ad avere un futuro sereno con Marco Di Sant'Erasmo o se la sua sorellastra le metterà i bastoni fra le ruote.