Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci saranno importanti novità nel triangolo amoroso formato da Marco, Stefania e Gemma. A tal proposito, Adelaide supporterà Zanatta nel tentare di riconquistare Di Sant'Erasmo. Purtroppo, però, il giornalista dichiarerà il suo amore alla figlia di Ezio. A causa della rottura del suo fidanzamento con il nipote della contessa, Gemma e la sua sorellastra saranno ai ferri corti e la distanza fra le due Veneri sarà sempre maggiore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 15 aprile: Adelaide aiuta Gemma Zanatta a riconquistare Marco

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda in televisione, Stefania e Marco si sono lasciati andare alla passione. Nell'episodio trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 1° aprile, i due giornalisti si sono scambiati un bacio appassionato. Nei prossimi giorni, il fidanzato di Gemma arriverà al punto di non potere più soffocare i suoi sentimenti per la collega e, pertanto, lascerà Zanatta. Le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 aprile rivelano che Gemma farà di tutto per riconquistare il suo ex fidanzato e Adelaide la supporterà.

Il Paradiso delle signore, episodi al 15 aprile: Gemma incolpa Stefania di averle fatto perdere Marco

Gemma non si darà per vinta e inizierà a pensare alle motivazioni che le hanno fatto perdere Marco. Non riuscendosi ad addossare responsabilità per la rottura con Di Sant'Erasmo, la figlia di Veronica sospetterà che dietro la decisione del giornalista ci sia lo zampino della sua sorellastra.

Negli episodi che verranno trasmessi in televisione fino al 15 aprile, Gemma e Stefania saranno ai ferri corti a causa della fine della relazione fra Zanatta e Marco. Nel frattempo, però, la cavallerizza del Circolo sarà ignara dei forti sentimenti che il suo ex compagno e la figlia di Ezio provano l'uno per l'altra.

Il Paradiso delle signore, puntate al 15 aprile: Marco dimentica Gemma Zanatta e si innamora di Stefania

Mentre Gemma tenterà di riconquistare il suo ex, facendosi aiutare da Adelaide, la situazione precipiterà. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Di Sant'Erasmo sarà ormai preso a tal punto da Stefania, da fare una dichiarazione a cuore aperto alla sua amata. Infatti, negli episodi che andranno in onda in televisione da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, Marco confesserà alla giornalista di amarla. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Gemma si rassegnerà di avere perso il suo compagno e se accetterà la relazione fra Stefania e il nipote di Adelaide.