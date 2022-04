Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, vagamente ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore francese Zola. La serie è giunta alla sua sesta stagione e vanta un ottimo seguito. Durante il prossimo episodio, in onda domani 11 aprile su Rai 1 a partire dalle 15:55, i riflettori tornano ad essere puntati su una coppia in crisi da tempo: Anna Imbriani e Salvatore Amato. Quest'ultimo sembra avere in mente un piano che potrebbe rivelarsi infallibile per risanare il suo rapporto con la donna che ama. Inoltre, proseguono anche le vicende intricate tra Marco Di Sant'Erasmo, Gemma Zanatta e Stefania Colombo.

Infine, Flavia Brancia è sul piede di guerra: vuole, a tutti i costi, riuscire nel suo intento: far lasciare sua figlia Ludovica e il suo fidanzato Marcello.

Tempo di matrimoni al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, non mancheranno gli attesi colpi di scena. In particolare, stando alle anticipazioni, Salvatore ha in mente un piano quasi infallibile per salvare il suo rapporto con Anna. Ad insaputa della donna, decide di fissare la data del loro matrimonio. Non vede l'ora di consolidare ufficialmente il loro rapporto e di vivere insieme alla sua amata. D'altronde è da tempo che cerca di progettare un futuro insieme a lei e a sua figlia Irene. Purtroppo, però, ha incontrato diversi ostacoli, ma ora sembra essere molto deciso ad ottenere ciò che vuole.

Pertanto, organizza tutto nei minimi dettagli, con la speranza che nulla vada storto.

Un inganno ben architettato al Paradiso delle Signore

Intanto, proseguono i tentativi di Flavia di far allontanare sua figlia Ludovica dal fidanzato e di farla avvicinare all'affascinante Ferdinando. Pertanto, con la complicità di Fiorenza, inscena una finta malattia.

Inizialmente la giovane Brancia cade nella trappola, credendo seriamente che sua madre possa essersi ammalata gravemente. Successivamente, però, capisce l'inganno, ma Flavia la obbliga a non farne parola con nessuno.

Pertanto, essendo convinta che sia meglio mantenere il segreto, Ludovica non rivela la verità neanche al suo amato fidanzato Marcello.

Nuovi colpi di scena al Paradiso delle Signore

Infine, dopo essere stata lasciata dal suo ragazzo Marco, poco prima di annunciare ufficialmente il loro fidanzamento, Gemma è fortemente turbata. Crede seriamente che la causa di tutto questo possa essere esclusivamente la sorellastra Stefania. Pertanto, il rapporto tra le due giovani Veneri si fa ancora più teso di prima. Mentre il giovane giornalista riesce a fare chiarezza e a capire cosa prova realmente per la giovane Colombo. Dopo aver soppresso per così tanto tempo i suoi sentimenti per cercare di non far soffrire ulteriormente la giovane Zanatta, finalmente Marco si dichiara apertamente a Stefania.