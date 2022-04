Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante la prossima settimana, che va dall'11 al 15 aprile, non mancheranno i colpi di scena che vedono coinvolti alcuni dei personaggi principali.

In particolare, i riflettori sono puntati nuovamente su Dante Romagnoli, il quale ha intenzione di boicottare Vittorio Conti. Inoltre, sono previsti nuovi risvolti nel rapporto tra Marco Di Sant'Erasmo e Stefania Colombo.

Un incidente inaspettato

Nel corso della settimana al Paradiso delle Signore, sono previsti diversi colpi di scena.

In particolare, Dante Romagnoli prosegue con i suoi piani diabolici e, all'insaputa di Vittorio Conti, acquista nuovi negozi oltreoceano da aprire utilizzando il marchio del Paradiso. Intanto, Beatrice si rende conto che il suo nuovo partner si comporta in modo alquanto strano e inizia a sospettare che possa nasconderle qualcosa. Anche il direttore del magazzino capisce che c'è qualcosa che non va e, con l'aiuto di Roberto, scopre le intenzioni di Dante. Quando anche la signora Conti si rende conto della verità, resta profondamente scioccata per la situazione. A causa del forte turbamento, ha un terribile incidente e viene ritrovata in stato di incoscienza.

Un piano ben architettato

Intanto, dopo che Ludovica scopre che sua madre ha inscenato la malattia, viene costretta da quest'ultima a tenerle il gioco.

Pertanto, la giovane Brancia mantiene inizialmente il segreto persino con il suo fidanzato Marcello. In un secondo momento, però, quest'ultimo viene messo a conoscenza della verità e, non potendo contribuire economicamente alle cure della donna, si sente impotente.

Nel contempo, Fiorenza rivela anche a Ferdinando che Flavia è gravemente malata.

L'imprenditore, allora, decide di compiere un gesto molto generoso, pagandole le cure mediche in una rinomata clinica oltreoceano. La signora Brancia accetta, a patto che sua figlia venga tenuta completamente all'oscuro di tutto.

Nasce un nuovo amore al Paradiso delle Signore

Dopo aver lasciato la sua ragazza Gemma, rompendo il fidanzamento, Marco non è più in grado di sopprimere i sentimenti che nutre nei confronti di Stefania.

Pertanto decide di confessarle tutto il suo amore.

Nel frattempo, però, la giovane Gemma Zanatta non riesce proprio a digerire l'idea che la sua relazione sia finita in questo modo. Infatti, è seriamente convinta che la causa di tutto sia la giovane Colombo e, tra le due, il clima si fa sempre più teso. Inoltre, con la complicità della contessa Adelaide, tenta di riconquistare il suo ex fidanzato.

Intanto Salvatore, per salvare la sua relazione con Anna, ha in mente un piano infallibile: fissa la data del matrimonio tenendo la sua amata all'oscuro di tutto. Con la complicità di Marcello, organizza tutto nei minimi dettagli. Purtroppo, però, accade un imprevisto: l'anello di fidanzamento viene perduto.

Dopo tanta disperazione, fortunatamente, Salvo non si dà per vinto e riesce a ritrovarlo, salvando l'intera situazione.

Infine, quando Umberto Guarnieri viene a sapere che Flora Ravasi Gentile ha confidato a Ludovica Brancia tutto ciò che è accaduto, si arrabbia terribilmente con lei. Pertanto, quest'ultima, decide di lasciare Villa Guarnieri una volta per tutte. Proprio mentre sta per varcare il cancello dell'abitazione, il Commendatore la insegue per impedirle di andarsene. I due, sotto l'occhio vigile e attento della contessa Adelaide, si lasciano prendere dall'impeto della passione e si baciano.