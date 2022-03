Piacevoli sorprese e inaspettati colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 21 al 25 marzo su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Marcello Barbieri apparirà geloso della vicinanza sorta tra Ludovica e Ferdinando, mentre Anna Imbriani avrà alcune perplessità sul suo rapporto con Salvo Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Anna ha dei dubbi sul futuro con Salvo

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che i fan avranno modo di vedere dal 21 al 25 marzo sui teleschermi di Rai 1 annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Anna Imbriani, la quale dimostrerà di avere alcuni problemi sentimentali. La contabile del grande magazzino, infatti, confesserà a Beatrice di avere dei dubbi sul futuro con Salvo.

Dall'altro canto, il fratello di Tina (Neva Leoni) dimostrerà di non voler perdere assolutamente la fidanzata. Per questo motivo, studierà un piano per impedire la loro rottura. Il giovane Amato avrà le idee chiare su come salvare la sua storia d'amore con Anna, sebbene non voglia raccontare niente nemmeno all'amico Marcello.

Marcello geloso della vicinanza tra Ludovica e Ferdinando

Nelle puntate de Il Paradiso in programma dal 21 al 25 marzo, si tornerà a parlare di Ludovica Brancia (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), tra le coppie più amate dello sceneggiato.

In particolare, i due si accingeranno a passare del tempo da soli dopo la partenza di Flavia per Napoli. Ed ecco che Ferdinando inviterà la giovane Brancia ad un pranzo di lavoro, dove un amico crederà che ci sia del tenero tra di loro. Un appuntamento, che desterà la gelosia del Barbieri. Nonostante tutto, quest'ultimo e Ludovica si presenteranno al circolo insieme, sfidando i benpensanti.

Ed ecco che Fiorenza informerà Flavia che sua figlia e Marcello erano presenti insieme all'evento.

Flora è innamorata di Umberto

Infine spazio per Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) tra i personaggi storici della soap opera. In dettaglio, l'uomo non capirà per quale ragione Flora si comporta in modo strano con lui. Ed ecco che la stilista confiderà al commendatore di essere innamorata di lui.

Per questo motivo, la giovane Ravasi confesserà i suoi patemi d'amore all'amica Ludovica mentre Guarnieri cercherà di mantenere il massimo riservo sulla faccenda, temendo una reazione da parte della contessa Adelaide.

In attesa di vedere questi nuovi avvincenti sviluppi, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì su Rai 1 mentre in diretta streaming su "Rai Play".