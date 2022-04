Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della terza puntata del serale di Amici. Il talent-show prosegue la corsa verso la finalissima (attualmente prevista per il 14 maggio prossimo), e sabato 2 aprile propone ai telespettatori una doppia eliminazione nella categoria ballo. John Erik e uno tra Nunzio e Leonardo lasceranno la scuola definitivamente, mentre Luigi batterà per ben due volte Alex nel corso della gara. Tensione tra i professori, soprattutto tra Todaro e Celentano, Zerbi e Pettinelli.

Tutte le anticipazioni sul nuovo appuntamento con Amici

Sabato 2 aprile sarà trasmessa in tv la puntata di Amici registrata mercoledì scorso. Da qualche giorno, dunque, sul web sono disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, a partire dai nomi dei ragazzi che hanno lasciato il programma a tre settimane dall'inizio della fase serale.

La prima manche ha visto confrontarsi due squadre molto amate dal pubblico: Pettinelli-Peparini vs Cuccarini-Todaro.

Il team capitanato dalle prof Anna e Veronica, però, ha perso in modo schiacciante (2-0) e tre loro allievi si sono presentati davanti alla giuria per la prima eliminazione della serata.

Dopo aver osservato e ascoltato i cavalli di battaglia di Albe, Crytical e John Erik, i giurati hanno deciso di escludere dalla competizione il ballerino di hip-hop che è entrato nella scuola circa un mese prima del debutto in prime time.

Danzatori di Amici in bilico il 2 aprile

La seconda e la terza manche della puntata di Amici che andrà in onda il 2 aprile, hanno visto il confronto tra le stesse squadre: Cuccarini-Todaro vs Zerbi-Celentano.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara, sabato prossimo saranno i soliti Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto e la new entry Sabrina Ferilli.

L'attrice ha preso il posto di Stash, che è risultato positivo al Covid proprio poche ore prima che iniziasse la registrazione.

La prima sfida tra i team appena citati, è stata vinta dai ragazzi seguiti da Rudy e Alessandra: Nunzio ha dovuto lasciare momentaneamente la competizione per volere della giuria.

A raggiungere il ballerino di latinoamericano al ballottaggio, è stato il collega Leonardo: il giovane ha ricevuto meno voti rispetto a LDA e a Luigi ed è finito a rischio eliminazione.

Il verdetto del ballottaggio del 3° serale di Amici

Nel corso della serata, poi, gli allievi si sono confrontati su vari guanti di sfida (Carola vs Serena nel ballo, Alex vs Luigi nel canto), ma anche i professori hanno portato in scena un balletto sulle note di "La notte vola". La giuria ha assegnato la vittoria alla coppia Cuccarini-Todaro, ma Zerbi e Celentano hanno rivendicato la loro supremazia nell'esibizione.

Al termine delle tre manche di gara, i ragazzi sono rientrati in casetta e lì hanno atteso il verdetto del ballottaggio.

Stando a quello che si vocifera sul web da mercoledì scorso, oltre a John Erik sarebbe stato eliminato Leonardo: il danzatore di latinoamericano sarebbe stato battuto dal collega Nunzio (protagonista di alcuni tutorial per la maestra Alessandra che stanno piacendo molto al pubblico) nello spareggio che li ha visti portare sul palco anche un'improvvisazione perché Stefano De Martino non sapeva a chi dare il proprio voto.

Viste gli ultimi due addii al programma, alla quarta puntata del serale (registrata nei prossimi giorni e in onda su Canale 5 sabato 9 aprile) si presenteranno le seguenti formazioni: Alex, Sissi, Aisha, Nunzio e Serena per il team Cuccarini-Todaro (attualmente quello col maggior numero di allievi), Carola, Michele, Luigi ed LDA per la squadra Zerbi-Celentano, Dario, Crytical e Albe per Pettineli-Peparini.