Le anticipazioni della famosa soap opera 'Beautiful' sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 aprile su Canale 5, Carter si confronterà con Ridge e poi chiamerà Zoe per chiederle se è davvero lui l'uomo che vuole sposare. Nel frattempo, Steffy sarà pronta ad effettuare il test di paternità: andrà ad eseguire il prelievo del sangue. Subito dopo la giovane Forrester avviserà Liam e Hope. Thomas, invece, non farà altro che pensare alla figlia di Brooke Logan e al fatto di poterla riconquistare, qualora il bambino di Steffy risulti di Liam.

Successivamente Brooke parlerà con sua figlia, confessando alla giovane di essere molto turbata dal comportamento di Steffy: a detta sua, la sorella di Thomas ha approfittato sin da subito della situazione, allo scopo di tornare insieme a Liam.

Beautiful: Carter lascia Zoe, Thomas pensa a Hope

Nelle puntate di Beautiful, in onda dall'11 al 15 aprile, Carter (Lawrence Saint-Victor) sarà molto turbato da Zoe (Kiara Barnes). Dopo aver parlato con Ridge, affronterà la donna a muso duro: Walton dirà alla sua fidanzata di essere solamente un'arrampicatrice sociale e la lascerà per sempre. Nel frattempo, Thomas comincerà a sperare che il figlio di Steffy sia di Liam, così da poter tornare insieme a Hope una volta per tutte.

In seguito, il figlio di Ridge confiderà i suoi strani pensieri a Vinny, mentre Liam ribadirà a Hope di essere innamorato soltanto di lei. Brooke, invece, sarà sempre più convinta che Steffy abbia approfittato della situazione, per cercare di tornare insieme a Liam.

Beautiful, episodi 11-15 aprile: Brooke contro Steffy

Negli episodi di 'Beautiful', trasmessi dall'11 al 15 aprile, Brooke (Katherine Kelly Lang) si confronterà con Hope (Annika Noelle), parlando alla giovane dei suoi sospetti: secondo la donna, Steffy starebbe approfittando della situazione, poiché desiderosa di riconquistare Liam.

Thomas, intanto, noterà l'umore triste di Hope e sarà molto preoccupato per lei. Zoe, invece, sarà convinta che sia stata Paris a rivelare a Carter del suo rapporto speciale con Zende e accuserà la sorella, senza avere le prove. Paris cercherà di difendersi e negherà ogni cosa, ma non sarà tanto facile convincere Zoe. Quest'ultima, infatti, non si fiderà della buona fede di sua sorella, essendo certa che la giovane sia sempre stata gelosa di lei.

Steffy attende i risultati del test di paternità

Steffy si sentirà in colpa per le sue malefatte: per questo, confesserà a Ridge di essersi pentita, per aver tradito il suo fidanzato John con Liam e per aver fatto soffrire Hope. Sarà così che la donna attenderà con trepidazione i risultati del test di paternità.