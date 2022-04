Continuano ad entusiasmare le vicende legate al più grande atelier milanese. In attesa del gran finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni rivelano che il settimo capitolo di puntate sarà ricco di colpi di scena. A tenere banco sarà il passato di Gloria Moreau: l'ex moglie di Ezio si costituirà alla polizia e rischierà il carcere per il bene della figlia. L'amore trionferà perché una volta arrestata, il signor Colombo potrebbe testimoniare in favore della signorina Moreau facendola scagionare. Sarà così che i due coniugi potrebbero riappacificarsi e vivere il loro amore serenamente.

Il Paradiso 7, Gloria rischia di allontanarsi dalla sua famiglia

Gli attori dell'amata soap Il Paradiso delle Signore sono già a lavoro per girare le scene della settima stagione, che torneranno a settembre sui teleschermi di Rai1. A tal proposito c'è tanta curiosità di scoprire cosa accadrà nel prossimo ciclo e chi dei protagonisti abbandonerà la fiction. Le anticipazioni rivelano che la presenza di Gloria sarà in bilico. Dopo aver appreso il ricatto di Gemma nei confronti di Stefania, la capo commessa del grande magazzino si costituirà alla polizia per consentire alla Venere di non rinunciare a Marco. Dopo essere stata lontana dalla figlia per tantissimi anni, l'ex moglie di Ezio deciderà di confessare quel segreto custodito da troppi anni, legato alla sua professione di ostetrica.

La scelta della signorina Moreau costringerà la donna ad allontanarsi nuovamente dalla sua famiglia da poco ritrovata. Intanto l'amore tra Marco e la signorina Colombo sarà sempre più forte: i due ragazzi si supporteranno a vicenda e faranno di tutto per scagionare la capo commessa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Ezio scagionerebbe Gloria

Secondo i rumor da poco diffusi, sembrerebbe che nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore la famiglia Colombo sarà protagonista di numerosi colpi di scena. Gloria potrebbe essere arrestata e scontare la sua pena dopo essere fuggita in Francia sotto un altro nome per scampare la galera.

Se così fosse, la madre di Stefania uscirebbe di scena dando la possibilità ad Ezio di avvicinarsi a Veronica. Tutto potrebbe cambiare nel momento in cui il signor Colombo deciderebbe di testimoniare in favore dell'ex moglie. Il padre di Stefania farà di tutto per salvare il futuro di Gloria e sicuro dei sentimenti che prova nei suoi confronti, potrebbe riformare la famiglia per anni è stata divisa. Intanto le anticipazioni rivelano che l'amore tra Marco e Stefania trionferà: la giovane coppia potrebbe convolare a nozze nel corso della settima stagione.