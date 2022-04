Drammatici momenti avverranno durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'11 al 15 aprile sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler della soap opera segnalano che Flavia Brancia riuscirà a raggirare Ferdinando Torrebruna mentre Beatrice Conti rischia di morire per colpa di un incidente stradale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate da lunedì 11 a venerdì 15 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 11 a venerdì 15 aprile in prima visione sui teleschermi italiani annunciano grandi sorprese.

Scendendo nei dettagli, Ludovica scoprirà che sua madre sta fingendo di avere una grave malattia. Nonostante questo, Flavia ordinerà alla figlia di mantenere il massimo riserbo su questa strana faccenda. Per questo motivo, la Brancia jr stringerà un sodalizio con sua madre, promettendole di non raccontare niente nemmeno a Marcello. Ma ecco che la giovane non riuscirà più a mentire, finendo per confessare al suo fidanzato che Flavia non è davvero malata. Alla fine, il socio di Salvatore si sentirà impotente visto che non avrà i mezzi economici a disposizione per aiutare madre e figlia Brancia.

Ferdinando ingannato da Flavia e Fiorenza

Nelle nuove puntate de Il Paradiso trasmesse dall'11 al 15 aprile, Dante metterà in azione un nuovo piano per rovinare Vittorio.

L'italo-americano, infatti, avrà intenzione di vendere i vestiti del grande magazzino oltreoceano. Ed ecco, che Beatrice scoprirà che Romagnoli sta tramando qualcosa alle spalle dell'atelier. Tuttavia, l'uomo sarà molto abile a depistare i sospetti su di sé.

Intanto, Fiorenza confiderà a Ferdinando che Flavia ha una grave malattia.

Per questa ragione, il giovane armatore si dichiarerà disposto a pagare il costo di un intervento chirurgico presso una clinica americana, non sapendo di essere stato ingannato. Ovviamente, Brancia accetterà senza scrupolo a patto che sua figlia rimanga all'oscuro di tutto questo. Intanto, Marcello scoprirà che Torrebruna si è reso disponibile ad aiutare sua suocera, tanto da essere pervaso da una sensazione di sconfitta.

Beatrice coinvolta in un drammatico incidente

Dante continuerà a mentire sui suoi affari americani a Beatrice. Anche Vittorio inizierà ad avere dei sospetti e per questo chiederà a Roberto d'indagare su Romagnoli. ED ecco, che la cognata di Conti scoprirà che l'italo-americano ha intenzione di mandare in rovina l'atelier. La madre di Serena, a questo punto, si metterà al volante in evidente stato di alterazione, se non venisse coinvolta in un drammatico incidente. Alla fine, Beatrice verrà ritrovata in stato d'incoscienza.