Mancano poche ore alla messa in onda su Canale 5 della terza puntata del serale di Amici 21. L'appuntamento di questo 2 aprile è stato registrato mercoledì scorso, quindi gli spettatori più impazienti sono già andati a leggere le anticipazioni di quello che è successo. Due ballerini hanno lasciato la gara, Luigi e Serena hanno spiccato nelle prove mentre Alex e Carola sono rientrati in casetta con zero punti conquistati per le loro squadre. New entry in giuria: è Sabrina Ferilli, che ha sostituito Stash a casa col Covid.

Aggiornamenti sul prime time di Amici

La fase serale di Amici, sta per arrivare al suo giro di boa nell'edizione numero ventuno: tra una settimana, infatti, andrà in onda la quarta delle nove puntate previste (mancano quattro registrazioni e una diretta all'elezione del vincitore di quest'anno).

Oggi, sabato 2 aprile, i telespettatori saranno aggiornati su quello che è accaduto in studio mercoledì scorso, quando Maria De Filippi ha condotto il nuovo appuntamento con il prime time del suo talent-show.

La prima novità riguarda la giuria: Stash è risultato positivo al Covid, quindi la conduttrice ha chiesto all'amica Sabrina Ferilli di sostituirlo finché non si sarà negativizzato.

La gara è iniziata con il breve ma intenso confronto tra i team Cuccarini-Todaro e Pettinelli-Peparini: quest'ultima squadra ha perso due prove su tre e ha dovuto rinunciare definitivamente ad un talento.

Il ballerino John Erik non è stato salvato dai giudici (a differenza di Crytical e Albe), perciò è stato eliminato.

Gli allievi preferiti dalla giuria di Amici

Nel corso della seconda e terza manche, i ragazzi in gara hanno portato in scena esibizioni spettacolari e a volte lontane dal loro mondo artistico.

Alex, ad esempio, si è misurato con il brano "Sex bomb", oggetto del contendere nel guanto di sfida che Rudy Zerbi ha voluto tra lui e Luigi: la giuria preferirà il più spigliato Strangis che, da quando è iniziata la fase serale, non fa che ricevere complimenti dai tre che decidono del destino dei talenti.

Il musicista del team Cuccarini-Todaro, inoltre, perderà anche il secondo confronto con il collega nonostante gli vengano riconosciute delle indiscutibili doti canore e di scrittura (l'unico punto che Alex prenderà nella terza puntata, è quello per il duetto con Sissi sulle note di "Shallow").

Anche per Carola non sarà una puntata facile quella del 2 aprile: la ballerina, infatti, non vincerà nessuna delle prove (che siano contro Serena o Nunzio) e i fan di Amici temono che potrebbe essere lei la prossima alunna del team Zerbi-Celentano ad essere eliminata.

Attesa per il verdetto dello spareggio nella casetta di Amici

Al termine delle ultime due manche di gara della terza puntata, i giudici sono stati chiamati a scegliere il secondo eliminato della serata tra Nunzio e Leonardo.

Stefano De Martino, Sabrina Ferilli ed Emanuele Filiberto di Savoia, infatti, hanno dovuto esprimere una preferenza decisiva tra i due ballerini di latinoamericano di quest'anno, uno seguito da Raimondo Todaro e l'altro da Alessandra Celentano.

Il verdetto di questo ballottaggio è stato dato all'interno della casetta per evitare la circolazione di troppe anticipazioni, ma i siti di gossip e d'informazione sostengono di conoscere l'esito del confronto tra i due ragazzi "latinisti".

Pare che ad abbandonare la scuola sia stato Leonardo, membro del team Zerbi-Celentano. Il giovane e divertente Nunzio, dunque, si sarebbe salvato per la gioia dei telespettatori che lo stanno apprezzando sempre di più sia per le sue doti di danzatore che per la simpatia che emerge dai daytime.

L'ospite musicale della serata, è stato Fabrizio Moro, mentre Nino Frassica ha allietato il pubblico in studio e a casa con un suo sketch.