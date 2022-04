Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1 da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio e Beatrice inizieranno ad avere sospetti su Dante, i due saranno convinti che l'uomo stia nascondendo qualcosa. Per questo motivo, Conti dirà a Umberto di indagare su Dante per scoprire la verità. Allo stesso tempo anche Beatrice farà le sue indagini e scoprirà che Romagnoli non è mai stato sincero con lei e che l'unico suo obiettivo è quello di colpire Vittorio.

La donna sarà sconvolta da questa scoperta, si metterà in auto e farà un incidente molto grave che metterà a serio rischio la sua vita.

Nel mentre, Marco lascerà Gemma che sarà disperata, ma non vorrà arrendersi all'idea di perdere il giovane. Per questo la donna le proverà tutte per riconquistarlo e in questa missione verrà aiutata da Adelaide.

Beatrice farà un incidente molto grave

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, Beatrice e Vittorio avranno dei dubbi su Dante, in quanto penseranno che l'uomo stia nascondendo qualcosa. Da un lato, Vittorio andrà da Umberto e gli dirà di indagare su Romagnoli per scoprire la verità. Dall'altro anche Beatrice che avrà una relazione sentimentale con Dante vorrà vederci chiaro in questa storia.

Poco dopo, sarà proprio Beatrice che farà delle scoperte amare su Dante. Infatti, la donna verrà a sapere tutti i piani segreti dell'uomo, cioè che starà tramando alle spalle di Vittorio e che il suo scopo principale sarà quello di colpirlo. Questo rappresenterà un duro colpo per Beatrice che sconvolta si metterà alla guida della sua auto e finirà vittima di un incidente molto grave.

Le condizioni di salute della cognata di Vittorio Conti saranno fin da subito molto gravi. Infatti, Beatrice verrà ritrovata priva di sensi e dovrà lottare tra la vita e la morte.

Gemma vorrà riconquistare Marco

Intanto, Gemma sarà sconvolta perché Marco metterà la parola fine alla loro relazione. Nonostante ciò, la Venere non vorrà arrendersi all'idea di perdere il giovane, anche se ha ricevuto questo rifiuto.

In particolare, Gemma le proverà tutta per riuscire a riconquistare Marco.

Inoltre, Gemma in questa impresa non sarà sola, ma verrà aiutata dalla contessa Adelaide che si schiererà dalla sua parte.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate della soap opera italiana per scoprire quale sarà la reazione di Marco, cioè se cederà a Gemma o se continuerà per la sua strada, convinto di non amare più la figlia di Veronica.