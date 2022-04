La soap opera turca Brave and Beautiful sta per tornare in onda su Canale 5. Il 6 aprile si avvicina e con la ripartenza delle puntate inedite il pubblico assisterà da subito alle lotte di potere tra Cesur Alemdaroğlu e Tahsin Korludağ. Si tratterà di uno scontro che farà infuriare Sühan la quale, come è già stato anticipato, farà credere all'ex marito di avere abortito. Nonostante ci sia una frattura che sembra insanabile, i due protagonisti saranno costretti a collaborare per scoprire chi c'è dietro l'omicidio di Fügen.

Trame turche Brave and Beautiful: Sühan difende il padre e si scontra con Cesur

Nelle prossime puntate italiane la trama incentrata sul misterioso assassinio di Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran) si complicherà ulteriormente. Come già i telespettatori sanno, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) è convinto che sia stato Tahsin Korludağ (Tamer Levent) ad uccidere la madre. Sühan (Tuba Büyüküstün), invece, crede che il padre sia innocente. I contrasti tra i due li porteranno a divorziare. Inoltre, la designer prima nasconderà una gravidanza, poi fingerà di avere abortito, facendosi odiare dall'ex marito. Alemdaroğlu continuerà a sospettare di Tahsin fino a che, in sede giudiziaria, non verrà dimostrato che la gabbia in cui era rinchiusa Fügen è stata aperta attraverso un comando a distanza, provocando la morte della donna a causa della grande altezza dalla quale è caduta.

Sempre dalle indagini, emergerà un ulteriore dettaglio che spingerà Sühan ad indagare.

Cesur e Sühan indagano sulla morte di Fügen: Brave and Beautiful, anticipazioni turche

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che il procuratore Serhat (Serdar Özer) scoprirà che la gabbia in cui era tenuta prigioniera la madre di Cesur è stata costruita con dei materiali che si trovano nella fabbrica di Sühan.

Emerso ciò, i sospetti si concentreranno su un sorvegliante, scomparso misteriosamente dopo il brutale omicidio di Fügen. Appreso ciò, la protagonista penserà di rivolgersi alla figlia dell’uomo che la potrebbe aiutare a rintracciarlo.

Stando alle anticipazioni, Cesur seguirà gli spostamenti dell’ex moglie e, complice un guasto all'auto, Sühan dovrà accettare di andare con lui all'appuntamento con la figlia del sospettato.

I due ex coniugi scopriranno da quest'ultima che il padre è solito incontrare la sua amante in un lussuoso hotel.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: gli ex coniugi Alemdaroğlu costretti a passare la notte in un albergo

Appreso dalla figlia del sorvegliante che quest'ultimo ha l'abitudine di incontrare la sua amante nell'albergo dove lavora come cameriera, gli ex coniugi Alemdaroğlu si recheranno sul posto. Dunque, nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, Sühan e Cesur collaboreranno per scoprire la verità sull'omicidio di Fügen. Visto che vorranno seguire la cameriera alla fine del suo turno, i protagonisti saranno costretti a passare la notte nell'hotel. Il caso vorrà che, in mancanza di prenotazione, i due dovranno accontentarsi di una camera matrimoniale.

La situazione lì porterà ad essere molto vicini, ma sarà un momento di disagio per entrambi. Da una parte Cesur sarà ancora arrabbiato per via dell'aborto, dall'altra la giovane si sentirà in colpa perché, in realtà, non avrà interrotto la gravidanza, ma avrà finto poiché furiosa con l'ex marito.