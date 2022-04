Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore. Anche nel corso della settimana che va dal 4 all'8 aprile 2022, non mancheranno tantissimi colpi di scena. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati sulla giovane Colombo e Marco Di Sant'Erasmo.

Tempo di verità al Paradiso

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore la contessa Adelaide si conferma una donna molto attenta e, anche questa volta, non si lascia sfuggire un piccolo particolare. Nota che Flora ha dei nuovi orecchini e vuole capire meglio chi glieli abbia regalati.

Inizia ad avere subito i primi sospetti, ma decide di non agire subito. Preferisce, prima, fare delle indagini e, dopo aver trovato alcuni indizi, arriva facilmente a capire che le sono stati regalati da Umberto.

Dopo aver avuto la certezza che i suoi sospetti fossero fondati, la contessa va all'attacco e inizia a stuzzicare Flora per ottenere da lei la verità. Quest'ultima, si confida con la sua amica, Ludovica, la quale le suggerisce di riferire tutto al diretto interessato: Umberto Guarnieri. Quando viene a sapere di quanto accaduto, il Commendatore trova un piano infallibile per tranquillizzare Adelaide. Per il momento, fortunatamente, sembra funzionare. Così, la contessa, chiede alla giovane Ravasi di non lasciare Villa Guarnieri.

Le vicende tra Stefania e Marco

Nel frattempo, Stefania Colombo non rivela a nessuno di aver baciato Marco. Quest'ultimo, invece, non riesce a trattenersi e si sfoga con il suo amico Roberto. Parallelamente, però, la sua attuale fidanzata Gemma decide di annunciare pubblicamente il fidanzamento con lui. Pertanto, viene organizzata una cena a Villa Guarnieri per ufficializzare la notizia.

Prima ancora che possa aver luogo l'evento, il giovane Di Sant'Erasmo sente che i suoi sentimenti nei confronti di Stefania continuano a crescere. Pertanto, non può mandare avanti questa relazione ancora per molto e rompe il fidanzamento con Gemma.

Gloria riallaccia i rapporti con sua figlia

Da quando Stefania ha baciato Marco non riesce a non pensarci.

In particolare, è fortemente turbata per Gemma, perché sente di aver rovinato il rapporto con lei. D'altronde, la sua tristezza è molto evidente, al punto che sua madre Gloria se ne rende subito conto. Presa da un momento di forte sconforto, la giovane Venere si confida con lei, riallacciando finalmente i rapporti.

Moreau, dopo quanto accaduto, corre a raccontare tutto a Ezio. Purtroppo, però, Veronica si spaventa, poiché teme che quanto accaduto possa far ricongiungere l'intera famiglia Colombo.

Nel frattempo, invece, Flavia è sempre più intenzionata ad ostacolare il rapporto tra Ludovica e Marcello. Con la complicità di Fiorenza, inscena una finta malattia così da intenerire il cuore di sua figlia.

Inoltre, cerca, in ogni modo, di farla avvicinare sempre di più all'affascinante Torrebruna, raccontandole interessanti aneddoti sul suo conto.

Serena coinvolta in un progetto al Paradiso

Infine, Beatrice e Dante sono diventati una vera e propria coppia. I due cominciano a frequentarsi assiduamente e, quest'ultimo, cerca in tutti i modi di coinvolgere anche la piccola Serena per instaurare un bel rapporto con lei. Purtroppo, però, la figlia della signora Conti, inizialmente, preferisce trascorrere molto tempo con suo zio Vittorio, piuttosto che con la coppia.

Successivamente, la bimba accetta l'idea di conoscere meglio Dante. Inoltre, quest'ultimo la coinvolge in un progetto per dei carta-modello per delle bambole da dover allegare al nuovo numero della rivista del Paradiso Market. A questa notizia Conti non reagirà affatto bene, soprattutto perché la sua adorata nipotina inizia a trascurarlo per trascorre più tempo con il suo acerrimo nemico.