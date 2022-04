Manca veramente poco alla conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. La puntata finale della soap di Rai 1 andrà in onda il 29 aprile 2022. Le settimane che precederanno l'ultimo appuntamento saranno caratterizzate da momenti drammatici. Le anticipazioni più recenti, infatti, rivelano che un evento stravolgerà la storyline di un personaggio vicino a Vittorio Conti. Si tratta di Beatrice, ex fiamma nonché cognata del direttore del grande magazzino. La donna si renderà conto delle intenzioni di Dante Romagnoli, inoltre sarà protagonista di un incidente che metterà in serio pericolo la sua incolumità.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6: la storyline incentrata su Beatrice sarà segnata dal dramma

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 si tingeranno di dramma. Stando a delle anticipazioni che circolano in queste ore su alcuni siti specializzati, a poche settimane dal finale di stagione un avvenimento drammatico lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Pare, infatti, che la storyline incentrata su Beatrice Conti (Caterina Bertone) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) sarà segnata da un tragico evento. Attualmente, i due personaggi sono protagonisti di una relazione in cui persino il cinico imprenditore sembra sinceramente coinvolto. Tuttavia, resta il dubbio che l'Italoamericano stia ingannando la donna per raggiungere il suo scopo: rovinare Vittorio (Alessandro Tersigni).

Le anticipazioni rivelano che Romagnoli progetterà di aprire negli Stati Uniti dei negozi con il marchio del grande magazzino e si guarderà bene dal mettere al corrente Conti. La verità, tuttavia, emergerà e sarà Beatrice a scoprire le intenzioni dell'uomo.

Beatrice coinvolta in un grave incidente: anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Mancano poche settimane alla conclusione della sesta stagione de Il Paradiso delle signore e iniziano a trapelare le prime anticipazioni. Stando agli ultimi spoiler pubblicati in rete, nelle puntate della soap che precederanno il finale di stagione Beatrice scoprirà il piano di Dante, intenzionato a rovinare l'ex rivale Vittorio.

La cognata del direttore, attualmente innamorata dell'imprenditore statunitense, si renderà conto dell'inganno ordito dall'uomo e ciò la sconvolgerà. A quel punto non riuscirà a contenere l'agitazione, talmente tanto da rimanere coinvolta in un grave incidente. Come riportano alcuni siti, il drammatico avvenimento porterà delle conseguenze nella vita della contabile. Cosa le accadrà non è ancora stato reso noto dalle anticipazioni. Per avere delle risposte bisognerà seguire la soap fino al gran finale, previsto per fine aprile.