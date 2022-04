La seguitissima soap opera Il Paradiso delle signore che dopo il periodo estivo appassionerà i telespettatori con le vicende della nuova stagione, prosegue la sua messa in onda. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 15 aprile 2022, raccontano che uno dei personaggi rischierà la vita. Si tratta di Beatrice Conti (Caterina Bertoni), che dopo aver aperto finalmente gli occhi su Dante Romagnoli (Luca Bastianello) si metterà alla guida della sua automobile e purtroppo, visto il suo stato di agitazione, non potrà evitare un tragico incidente stradale.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, spoiler 15/04: Marcello amareggiato dopo aver appreso che Torrebruna pagherà l’intervento di Flavia

Nel corso della centocinquantesima puntata dello sceneggiato di successo in programmazione su Rai 1 venerdì 15 aprile come di consueto dalle ore 15:55 circa, Marcello (Pietro Masotti) dopo non aver nascosto il suo immenso dispiacere alla fidanzata Ludovica (Giulia Arena) per non poter fare nulla per aiutare sua madre Flavia (Magdalena Grochowska) economicamente, farà i conti con un’amara sorpresa: il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) verrà a conoscenza che sarà Torrebruna (Fabio Fulco) a coprire le spese necessarie dell’intervento a cui dovrà sottoporsi la signora Brancia Di Montalto, per una malattia che la stessa gli ha fatto credere di avere.

Intanto Umberto (Roberto Farnesi) non appena la stilista e sua coinquilina Flora (Lucrezia Massari) se ne andrà via da Villa Guarnieri, non perderà tempo per rincorrerla: in tale circostanza tra il commendatore e la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) ci sarà il tanto atteso e desiderato momento rimandato da entrambi a lungo, visto che si daranno un bacio appassionato, ma ad assistere alla scena sarà la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) proprio adesso che aveva smesso di sospettare sul loro rapporto.

Marco e Stefania non si baciano a causa di un imprevisto, Beatrice priva di sensi

Successivamente anche tra Marco (Moisé Curia) e Stefania (Grace Ambrose), dopo aver represso per troppo tempo i loro sentimenti per non far soffrire Gemma (Gaia Bavaro), ci sarà momento romantico, ma nell’istante in cui le loro labbra saranno sul punto di sfiorarsi un ostacolo inaspettato cambierà le carte in tavola.

Per concludere Beatrice esternerà la sua delusione dopo aver scoperto cosa sta tramando Dante: ormai consapevole degli sporchi piani di quest’ultimo, la cognata di Vittorio (Alessandro Tersigni) finirà per avere un brutto incidente e quando verrà ritrovata sarà incosciente.